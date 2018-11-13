Milli zırhlı araç ZAHA ilk kez görücüye çıktı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak için geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Araçları (ZAHA) konsepti, ilk defa Endonezya’daki Indo Defence Fuarında tanıtıldı. Başkent Cakarta’da başlayan, Güneydoğu Asya’nın en büyük savunma fuarı olan Indo Defence’de Türkiye’den fuara katılan ve toplamda bin 500 metrekarelik alana yerleşen 20 kadar Türk firması, ziyaretçi akınına uğradı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için başlatılan Zırhlı Amfibi Hücum Araçları (ZAHA) projesiyle birlikte amfibi harekatta; hem birliklerin kıyıya güvenli bir şekilde çıkartılması sağlanacak. ZAHA araçlarıyla birlikte, harekatın amfibi hücum safhasında, havuzlu çıkarma gemilerinden denize iniyor ve yüksek süratle gemi-kıyı intikalini yaparak birliklerin, koruma altında, en kısa zamanda karaya çıkması amaçlanıyor.

HEM DENİZDE HEM KARADA ÜSTÜN PERFORMANS

Deniz piyadelerinin koruyucusu ZAHA, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi zırhlı araç ihtiyacını karşılamak için geçen yıl imzalan sözleşme uyarınca FNSS tarafından geliştiriliyor.

ZAHA'lar, amfibi harekatta hem birliklerin kıyıya güvenli şekilde çıkarılmasını sağlıyor hem de karaya çıktıktan sonra zırhlı personel taşıyıcı olarak görev yapıyor.

Bu araçlar, harekatın amfibi hücum safhasında havuzlu çıkarma gemilerinden denize iniyor ve yüksek süratle gemi-kıyı intikalini yaparak, birliklerin koruma altında, en kısa zamanda karaya çıkmasını sağlıyor. ZAHA, karada ise diğer zırhlı araçlarla yan yana görev icra edebiliyor.