Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Milli zırhlı araç ZAHA ilk kez görücüye çıktı

Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Araçları (ZAHA) konsepti, ilk kez Endonezya’da tanıtıldı.

  • İHA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak için geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Araçları (ZAHA) konsepti, ilk defa Endonezya’daki Indo Defence Fuarında tanıtıldı. Başkent Cakarta’da başlayan, Güneydoğu Asya’nın en büyük savunma fuarı olan Indo Defence’de Türkiye’den fuara katılan ve toplamda bin 500 metrekarelik alana yerleşen 20 kadar Türk firması, ziyaretçi akınına uğradı. 
 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için başlatılan Zırhlı Amfibi Hücum Araçları (ZAHA) projesiyle birlikte amfibi harekatta; hem birliklerin kıyıya güvenli bir şekilde çıkartılması sağlanacak. ZAHA araçlarıyla birlikte, harekatın amfibi hücum safhasında, havuzlu çıkarma gemilerinden denize iniyor ve yüksek süratle gemi-kıyı intikalini yaparak birliklerin, koruma altında, en kısa zamanda karaya çıkması amaçlanıyor. 
 
HEM DENİZDE HEM KARADA ÜSTÜN PERFORMANS
 
Deniz piyadelerinin koruyucusu ZAHA, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi zırhlı araç ihtiyacını karşılamak için geçen yıl imzalan sözleşme uyarınca FNSS tarafından geliştiriliyor.
 
ZAHA'lar, amfibi harekatta hem birliklerin kıyıya güvenli şekilde çıkarılmasını sağlıyor hem de karaya çıktıktan sonra zırhlı personel taşıyıcı olarak görev yapıyor.
 
Bu araçlar, harekatın amfibi hücum safhasında havuzlu çıkarma gemilerinden denize iniyor ve yüksek süratle gemi-kıyı intikalini yaparak, birliklerin koruma altında, en kısa zamanda karaya çıkmasını sağlıyor. ZAHA, karada ise diğer zırhlı araçlarla yan yana görev icra edebiliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sokak ortasında pompalı tüfekli kız kavgası

Sokak ortasında pompalı tüfekli kız kavgası

2019'da KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu? İşte KYK burs ücreti zamları

2019'da KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu? İşte KYK burs ücreti zamları

4 büyüklerde sözleşmesi bitecek futbolcular

4 büyüklerde sözleşmesi bitecek futbolcular

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun açılış tarihi belli oldu

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun açılış tarihi belli oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA