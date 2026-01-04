Milyonlarca yıl önce yaşıyorlardı! Fosiller insanlığın köklerine ışık tuttu

New York Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, insanlığın bilinen en eski atasını bulmuş olabileceklerini açıkladı. Afrika'da 7 milyon yıl önce yaşamış Sahelanthropus tchadensis adlı hominidin iki ayak üzerinde yürüyebildiğine dair kanıtlar elde edildi. Daha önceki fosillerin yeniden incelenmesi sonucu, özellikle uyluk kemiğinde tespit edilen"femoral tüberkül" olarak adlandırılan bir çıkıntı dikkat çekti.

ŞEKLİ ŞEMPANZEYE BENZİYOR

Araştırmanın başyazarı, New York Üniversitesi'nden Dr. Scott Williams, elde edilen bulguların önemine dikkat çekerek, "Bu canlı şempanze ya da bonoboya oldukça benziyor ancak kemik yapısı iki ayak üzerinde yürümeye uyumlu. Özellikle uyluk kemiğindeki yapılar, dik yürüyüşün güçlü bir göstergesi" dedi. Williams'a göre Sahelanthropus, hem ağaçları kullanan hem de karada dik yürüyebilen bir canlıydı ve insanlarla şempanzelerin ayrıldığı döneme çok yakın bir atayı temsil ediyor.

Son çalışmada Williams ve ekibi, uyluk ve önkol kemiklerini yeni tekniklerle yeniden inceledi. Boyut, oran ve üç boyutlu yüzey özelliklerini bilinen hominidler ve maymunlarla karşılaştırdı.

