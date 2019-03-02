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‘Model Uydu Yarışması’nda başvuru süresi uzatıldı

TÜRKSAT ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle üniversite öğrencileri için düzenlenen ‘Model Uydu Yarışması’nın başvuru süresi, yoğun talep üzerine uzatıldı.

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TÜRKSAT AŞ’den yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, 4’üncüsü düzenlenen yarışmaya yurt içi ve yurt dışından ‘www.modeluydu.org’ internet adresinden 10 Mart ‘a kadar başvuru yapabilecek. Yarışma 6 farklı etapta gerçekleştirilecek. Uçuşları da içeren final etabı, 17-22 Eylül’de TEKNOFEST etkinliğinde yapılacak ve birinci olacak takıma 50 bin lira, ikinciye 30 bin lira, üçüncüye ise 20 bin lira ödül verilecek.

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