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Bilim-Teknoloji

MSB açıkladı: Yarın İstanbul'da gözünüz gökyüzünde olsun!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yarın Teknofest öncesi Türk Hava Kuvvetleri ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 uçaklarının İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştireceğini bildirdi.

19 Eylül 2021 Pazar 23:04 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 23:04
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MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul'da gözünüz gökyüzünde olsun. #Teknofest öncesi Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 uçakları İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek.

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