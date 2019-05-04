Muhteşem final

Türk şirketlerinin gövde gösterisine sahne olan organizasyonda 75 imza töreni gerçekleştirildi. Fuara bu yıla 576’sı yabancı, 485’i Türk toplam bin 61 firma katıldı. Fuara 71 ülkeden 150 heyet geldi. Fuar kapsamında 4 bin 420 planlı görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeler; yabancı heyetler, Türk makamları ve yerli-yabancı katılımcı firmalar arasında planlanan ikili görüşmeleri kapsıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ihracat anlamında Türk FNSS ve Endonezya PT Pindad firmaları arasında Orta Ağırlıkta Tank Seri Üretim sözleşmesi, ASELSAN ve Ukrayna STE arasında SKIFT Anti-Tank Füze sistemi için termal kamera tedarik sözleşmesi, ASELSAN ve STE arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına yönelik yazılım tabanlı askeri telsiz tedarik sözleşmesi imzalandığını söyledi.

DEV ZIRHLILAR TSK’DA