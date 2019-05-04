Muhteşem final
Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) dün son buldu.
Türk şirketlerinin gövde gösterisine sahne olan organizasyonda 75 imza töreni gerçekleştirildi. Fuara bu yıla 576’sı yabancı, 485’i Türk toplam bin 61 firma katıldı. Fuara 71 ülkeden 150 heyet geldi. Fuar kapsamında 4 bin 420 planlı görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeler; yabancı heyetler, Türk makamları ve yerli-yabancı katılımcı firmalar arasında planlanan ikili görüşmeleri kapsıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ihracat anlamında Türk FNSS ve Endonezya PT Pindad firmaları arasında Orta Ağırlıkta Tank Seri Üretim sözleşmesi, ASELSAN ve Ukrayna STE arasında SKIFT Anti-Tank Füze sistemi için termal kamera tedarik sözleşmesi, ASELSAN ve STE arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına yönelik yazılım tabanlı askeri telsiz tedarik sözleşmesi imzalandığını söyledi.
DEV ZIRHLILAR TSK’DA
Güvenlik güçlerinin zırhlı kara aracı ihtiyacının karşılanmasına yönelik Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Projesi sözleşmesi, 14’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’19) kapsamında imzalandı.
ÜRETİM SÜRECİ 4.5 YIL SÜRDÜ
FNSS Üst Yöneticisi Nail Kurt, TSK envanterine ilk defa 6x6 ve 8x8 yurt içi tasarımı ve üretimi araçlar gireceğini ifade belirterek, zorlu bir ihale süreci yaşadıklarını ve ilk teklif ile imza tarihine kadar geçen sürenin yaklaşık 4.5 yılı bulduğunu söyledi. Kurt şunları söyledi: “Sözleşme kapsamında tedarik edilecek keşif, radar, sensör, KBRN, komuta kontrol araçlarının Kara Kuvvetleri Komutanlığının gözü kulağı olacağına işaret ederek, “Her türlü muharebe sahasındaki bilgiyi alıp merkeze bildirecekler. Bunlar, atışların daha isabetli olması, harekatın daha başarılı ve emniyetli geçmesi için her türlü desteği verecek hayati öneme haiz araçlar.”
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