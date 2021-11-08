Müsilaj riskine yerli çözüm! Tehlikeye karşı erken uyarı yapacak

AA 8 Kasım 2021 Pazartesi 12:07 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 12:11

Fen lisesi 12. sınıf öğrencisi Düzyol, BİLSEM öğretmeni Cüneyt Akyol ile geliştirdikleri ve "SAAR-V3" adını verdikleri su altı analiz robotuyla, Konya'da düzenlenen Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi'ne katıldı.

Sudaki kirliğinin önlenmesine yönelik geliştirilen robot, tasarımının yanı sıra görev ve fonksiyonlarıyla da zirveye katılan girişimci ve yatırımcıların ilgisini çekti.

BARAJDAKİ KİRLİLİKTEN ETKİLENDİ, ROBOT GELİŞTİRDİ

Niğde BİLSEM öğrencisi Mehmet Tunahan Düzyol, AA muhabirine, robotu geliştirmek için 4 yıldır üzerinde çalıştığını söyledi.

Yaşadığı şehirdeki barajda tanık olduğu bir çevre olayından etkilenmesiyle projeye başladığını anlatan Düzyol, Niğde BİLSEM'deki öğretmeni Cüneyt Akyol ile çalışma başlattıklarını dile getirdi.

Düzyol, suya karışan atıkların tespitine yönelik analiz robotu tasarlamak istediklerini belirterek, "Uzun süre suda kalabilecek bir robot yaptık. Pili güneşten şarj olabiliyor. Otonom bir sistem ve üzerindeki sensörlerle aldığı anlık verileri uygulamaya yükleyecek ve yetkililerin erken müdahalesine imkan sağlayacak." ifadelerini kullandı.

ATIK KİMYASALLARI ANALİZ EDİYOR

Düzyol'un öğretmeni Cüneyt Akyol da iklim değişikliği ve çevre kirliliğinin, dünyanın en önemli sorunlarının başında geldiğini ifade etti.

Deniz, baraj ve göllerde insan kaynaklı kirliliğin tehlikeli boyutlara ulaştığını aktaran Akyol, bunların önlenebilmesi için teknolojiden yararlanmaya çalıştıklarını bildirdi.

Akyol, müsilajın uzun süre gündemde yer aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Sudaki kirlilik, ph değerindeki değişim ve sıcaklık değerleri, müsilajın oluşumuna neden oluyor. Bu sistem, müsilaj oluşmadan, bu değerleri anlık ölçebildiği ve anlık bildirme imkanı olduğundan erken müdahale imkanı sağlıyor. Barajlarda, durgun sularda insan kaynaklı ve çeşitli atıkları yerinde tespit edebilirsek çevre kirliliğinin önüne geçebiliriz."

SERİ ÜRETİMİ İÇİN YATIRIMCI BEKLİYOR

Projenin yatırım alması halinde seri üretimin gerçekleştirileceğini vurgulayan Akyol, "Bunun ihracatını da yapabileceğimizi düşünüyorum. Zirveye gelenler son derece ilgi gösterdi. Çevre sorunlarına çare aradığı için bu noktada dikkati çekti. İş insanları yönlendirmesi oldu, yatırımcıların desteğini bekliyoruz. Tasarım tescil belgesi alındı, faydalı model başvurusu da askıda, onaylanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.