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Bilim-Teknoloji

Müthiş adım! Resmen açıkladı: Ukrayna ile Türkiye roket fırlatma aracı üretimini görüşüyor

Türkiye ve Ukrayna'nın roket fırlatma aracı üretimi konusunda görüştüğü bildirildi. Açıklama Ukrayna tarafından geldi.

AA07 Aralık 2020 Pazartesi 15:38 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 15:38
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Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerden Sorumlu Bakan Oleg Uruskiy, Türkiye ile roket fırlatma aracı üretimini görüştüklerini ifade etti.

Uruskiy, Ukrayna medyasına verdiği röportajda, geçen hafta Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile birlikte gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretini değerlendirdi.

Roket fırlatma aracı üretimi konusunda ciddi ortaklar aradıklarını ifade eden Uruskiy, bu konuda Türkiye ile görüştüklerini kaydetti.

Uruskiy, ziyaret sırasında önceden konuşulmuş projeleri ele aldıklarını aktararak, özellikle insansız hava aracı (İHA) ve uçak motoru konularında daha önemli kontratların imzalanmasına çok yakın olunduğunu dile getirdi.

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