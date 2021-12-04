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Bilim-Teknoloji

Müthiş keşif! Ay'daki 'gizemli ev' için harekete geçildi

Çin'in uzay aracı Yutu-2, daha önce Ay'da 'gizemli ev' olarak adlandırılan küp biçiminde gizemli bir nesne keşfetmişti. Gelen son bilgilere göre, Yutu-2 cisme yaklaşarak inceleyecek.

star.com.tr4 Aralık 2021 Cumartesi 17:16 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 17:16
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Ocak 2019'da Çin, Ay'ın uzak tarafına bir gezgin indiren ilk ülke oldu. Son üç yılda, uzay araştırma aracı bir düzineden fazla test ve birkaç heyecan verici keşfe imza attı.

Yutu-2 adlı araştırma aracı, son olarak ay yüzeyinde küp şeklinde bir nesne keşfetti. 'Gizemli ev' olarak adlandırılan nesne için, aracın harekete geçeceği bildiriliyor.

YUTU-2 GİZEMLİ EVE YAKLAŞIP İNCELEYECEK

Pekin'in uzay programını birkaç yıldır takip eden bir gazeteci olan Andrew Jones, 3 Aralık'ta, Ay'ın uzak tarafındaki Von Karman kraterinde Yutu-2 tarafından çekilen fotoğrafları yayınladı. Bunlardan biri, Çinli gökbilimcilerin "gizemli ev" olarak adlandırdığı tuhaf bir nesneyi gösteriyor.

Jones, Yutu-2'nin gizemli nesneyi incelemek için yaklaşacağını söyledi.

DAHA ÖNCE DE JEL KIVAMINDA GİZEMLİ BİR MADDE KEŞFETTİ

Söz konusu keşif, Yutu-2'nin ilk esrarengiz keşfi değil. Yutu-2 Şubat 2019'da, Ay'a inişinden bir ay sonra, Çinli gökbilimcilerin göktaşlarının ay yüzeyine çarpması sonucu ortaya çıktığından şüphelendiği, gizemli jel benzeri bir maddeye rastladı.

Yutu-2 gezgini ve Chang'e-4 aracı artık 37. ay etkinliklerine girdi. Ay kayalarının ve topraklarının kimyasal bileşimini ölçen araçlar, bir radyo teleskop kullanarak düşük frekanslı radyo astronomik gözlemler yaptılar ve ayrıca kozmik ışınları incelediler.

star.com.tr

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