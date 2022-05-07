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Bilim-Teknoloji

Nadir rastlanan Ejder Balığını görüntülemeyi başardılar

ABD'li bilim insanları, 3 Mayıs'ta açıklama yaparak California kıyı şeridinde yürüttükleri deniz altı araştırma gezisinde son derece nadir rastlanan Ejder Balığını görüntülemeyi başardıklarını duyurdu. Bilim insanları, bir torpido gibi görünen Ejder Balığına, 30 yıllık deniz araştırmalarında sadece 4 kez rastladıklarını belirtti.

DHA7 Mayıs 2022 Cumartesi 12:41 - Güncelleme:
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California eyaletinde hizmet veren ve kar amacı gütmeyen Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü (MBARI) bilim insanları, bilimsel ismi 'Bathophilus flemingi' olan Ejder Balığına, 30 yıllık araştırma ve 27 bin 600 saatlik video kaydında sadece 4 kez rastlandığını vurguladı. Açıklamada "MBARI araştırmacıları, Monterey Körfezi'nin derinliklerinde birkaç farklı ejderha balığı gözlemledi, ancak bu, karşılaştığımız en nadir olanı" denildi.

MBARI, sadece 16.5 santimetre uzunluğundaki bu küçük bronz rengi balığı Monterey Körfezi'nin hemen dışında 300 metre derinlikte keşfedildiğini ifade etti.

  • Ejder Balığı
  • Torpido

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