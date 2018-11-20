NASA, 2020'de Mars'ta Jezero kraterine iniş yapacak

Mars 2020 görevi ile Kızıl Gezegen’e dair bilimsel veriler elde edilecek, yaşam belirtisi olup olmadığı araştırılacak ve gelecekteki insanlı görevler için gezegen daha iyi anlaşılmaya çalışılacak. NASA’nın tercih ettiği iniş alanı olan bölge ise antik bir nehir deltası olma potansiyeline sahip.

Mars 2020 projesinde çalışan bilim insanlarından Ken Farley konuyla ilgili olarak “Delta, biyolojik kalıntıların korunabilmesi için çok uygun bir bölge” dedi. Eğer Mars’ta yaşam bir zamanlar var olduysa bile belki kalıntılar nehire süpürülmüştür ve deltada korunmuştur. 3.5 milyar yıl ile 3.9 milyar yıl önce su bulunan kraterin derinliği 500 metre, çapı ise 45 km.

Jezero krateri

Delta, antik yaşamlara dair kalıntılar haricinde; Mars’ın tarihinin daha net anlaşılabileceği birçok eski kaya parçasını da barındırıyor olabilir. Farley’e göre bu alan, antik volkanik hareketlere dair kanıtlar da barındırıyor olabilir.

Mars 2020, Mars’ın yaşam için elverişli olabileceğini söyleyen Spirit, Opportunity ve Curiosity’nin izinden gidecek. Mars 2020, Kızıl Gezegen’deki antik yaşamlara dair kanıtlar bulacak, atmosferini ve kaya türlerini belirleyecek, insanlı görevler için veriler toplayacak. Ayrıca bir sonraki görevler için de örnekler biriktirecek.

Bölgenin seçiminde ise bilimsel olarak ilginç olması, antik yaşama ve suya dair potansiyel kanıtların olması gibi kriterler kullanıldı. NASA’daki bilim insanları basına yaptığı açıklamada, aradıkları şeyin günümüzde var olan bir yaşam olmadığını vurguladılar ve antik yaşamların olduğu Mars’ın atmosferinin dünyaya daha benzer olduğunu söylediler.

Mars görevlerini sadece NASA yapmıyor tabii ki, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), geçtiğimiz hafta Mars’a iniş görevinde Oxia Planum bölgesini seçtiklerini açıkladı.

(Webtekno)