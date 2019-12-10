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NASA, Ay görevinde kullanılacağı roket platformunu görücüye çıkardı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Ay'a yeniden insanlı uçuşlar yapmayı hedefleyen Artis görevinde kullanacağı roket platfomunu basına tanıttı.

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NASA'nın internet sitesinde yer alan habere göre, NASA Direktörü Jim Bridenstine, Space Launch System (SLS) roketiyle Orion uzay aracını uzaya fırlatacak sıvı yakıtlı platformu New Orleans kentindeki Michoud Montaj Tesisi'nde düzenlediği basın toplantısıyla görücüye çıkardı.

Ana aksamını ABD'li havacılık ve uzay şirketi Boeing, itici motorlarını ise roket üreticisi Aerojet Rocketdyne firmasının ürettiği 65 metre uzunluğundaki platformun, NASA'nın 1960'lardaki Ay'a ilk kez ayak basılmasını sağlayan Apollo programından bu yana inşa edilen en büyük fırlatma platformu olduğu belirtildi.

SLS roketleri için özel tasarlanan platform, ön etek, sıvı oksijen tankı, sıvı hidrojen tankı, ara tank ve 4 adet "RS-25" model iticinin bulunduğu motor bölümünden oluşuyor.

Roket fırlatma platformu, bazı ön testlerden geçirildikten sonra ilk kez Artemis 1 seferinde, Ay'a insansız Orion uzay aracını fırlatılmasında kullanılacak. Ardından astronotları Ay yörüngesine göndermeyi amaçlayan Artemis 2 ve Ay yüzeyine indirmeyi amaçlayan Artesmis 3 seferleri de buradan uzay yolculuğuna başlayacak.

NASA, Artemis görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi amaçlıyor. 2028 yılına kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde bir uzay istasyonu kurulması ve burayı basamak olarak kullanarak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.

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