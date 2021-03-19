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Bilim-Teknoloji

NASA, Ay seferlerinde kullanacağı roket motorunun testlerini tamamladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay seferleri için kullanmayı planladığı roket motorunun testini tamamladı.

AA19 Mart 2021 Cuma 11:50 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 11:50
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NASA'nın Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi program müdürü John Honeycutt, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ay seferleri için kullanılacak roket motorunun testinin ABD'nin Mississippi eyaletindeki Stennis Uzay Merkezi'nde başarılı bir şekilde tamamlandığını bildirdi.

Honeycutt, yaklaşık 8 dakika boyunca çalıştırılan SLS motorlarının yapılan testlerde istenilen performansı gösterdiğini kaydetti.

SLS roketinin, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ne gönderilmesi ve daha sonra da Orion uzay aracına entegre edilmesi bekleniyor.

NASA ocak ayında da Artemis 1 misyonu için geliştirilen RS-25 motorlarını denemiş, test aşaması veri toplama süresinin altında kalmıştı.

NASA da Yunan Ay tanrıçası "Artemis"in adı verilen keşif görevi kapsamında 2024'e kadar Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi amaçlıyor.

2028'e kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurulması ve burayı basamak olarak kullanarak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.

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