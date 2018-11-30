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NASA, Ay'a iniş yapacak 9 şirketi açıkladı: 2.6 milyar dolarlık dev anlaşma

Özel şirketlere uzayın her alanında yatırımlar yapmaya devam eden NASA, tam 2.6 milyar dolarlık yeni bir anlaşma duyurdu. Dokuz farklı şirket Ay'a gözlem aracı göndermeye çalışacak.

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Amerikan uzay ajansı NASA, insanoğlunun Ay'a geri dönüşü için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bugün bir basın toplantısı düzenleyen uzay ajansı, dokuz farklı ABD'li uzay şirketiyle tam 2.6 milyar dolarlık anlaşma yapıldığını açıkladı. Aralarında Lockheed Martin'in de bulunduğu şirketler önümüzdeki 10 yıl içerisinde gözlem araçlarını Ay'a indirmeye çalışacak.
 
NASA başkanı Jim Bridenstine tarafından duyurulan anlaşmalar CLIPS (Commercial Lunar Payload Services Program) isimli bir programın parçası. İnsanlı görevler öncesinde Ay üzerindeki bilimsel araştırmaları mümkün olduğunca hızlandırmak istediklerini belirten Bridenstine, CLIPS projesinin bu doğrultuda atılmış çok önemli bir adım olduğunu söylüyor.
 
NASA yetkililerinin açıklamalarına göre anlaşma yapılan şirketler önümüzdeki 10 yıl içerisinde Ay'da bilimsel ve teknolojik deneyler yapmaya başlayacak. Bu deneyler arasında radyasyon ölçümleri, yüzeydeki su buzullarının konumlarının ve miktarlarının belirlenmesi gibi araştırmalar yer alacak. NASA, Ay'a geri dönüş görevlerinin daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde gerçekleşmesinde bu deneylerin yardımcı olacağını söylüyor. 
 
CLIPS programının parçası olan dokuz uzay şirketi; Lockheed Martin, Astrobotic, Moon Express, Masten Space Systems, Deep Space Systems, Draper, Firefly Aerospace, Intuitive Machines ve Orbit Beyond'dan oluşuyor. Lockheed Martin haricinde listenin aslında çok da bilinmedik şirketlerden oluştuğunu görüyoruz. 
 
Bu anlamda dikkat çeken bir diğer firmanin ise Moon Express olduğu söylenebilir. Kaliforniya merkezli şirket Google'ın Lunar X PRIZE yarışmasının finalistlerinden birisiydi. Yarışma geçtiğimiz yıl iptal edilmiş olsa da Moon Express Ay çalışmalarına devam ediyor. Şirketin hedefleri arasında Ay'daki 16 katrilyon dolar değerinde olduğu düşünülen madenleri çıkarıp Dünya'ya getirmek var.
 
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Jim Bridenstine anlaşma yapılan şirketlerden bazılarının önümüzdeki yıl itibarıyla görevlere başlayabileceğini söyledi. Gözlem araçları üzerinde uzun bir süredir çalışmalar yapan Moon Express'in bu alanda bir ilk olabileceği düşünülüyor. Moon Express, bir derin uzay görevine çıkan ilk özel şirket olmayı planlıyordu.
 
Son olarak NASA'nın nihai hedefi Mars ile ilgili de bazı ifadeler kullanan Bridenstine,"Ay, bizim için bir tecrübe alanı olacak. Teknolojilerimizi burada deneyeceğiz, insan psikolojisinin derin uzaya hazır olduğunu burada kanıtlayacağız. Ay'ın kaynaklarını en iyi şekilde kullanabilmek ve yüzeyde yaşayabilmek için kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Burada edineceğimiz yetenekleri aynen alıp Mars'ta kullanmayı hedefliyoruz." sözlerini kullandı.
 
(Donanım Haber)

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