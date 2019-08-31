NASA, Dorian Kasırgası´nın Atlas Okyanusu üzerinde hızla yoğunlaştığını gösteren görüntüleri yayınladı.

NASA´nın yayımladığı açıklamada, Dorian´ın, şiddetli yağışlara ve bu yağışların da sellere neden olabileceğine yer verildi.

Ulusal Kasırga Merkezi´nin yaptığı açıklamada, Dorian´ın daha da şiddetlenerek çok tehlikeli 'kategori 4' kasırga seviyesine geldiği belirtildi. Ayrıca açıklamada, kasırganın ABD´nin Florida eyaletinden önce Bahamalar´dan geçebileceğine yer verildi.

Öte yandan, yerel medya; Florida´nın tüm bölgelerinde acil durum ilan edildiğini, eyalet genelinde gıda stokladığını, birçok yerde eğitime ara verildiğini ve arama-kurtarma ekiplerinin hazırda beklediğini yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Florida ve Georgia eyaletlerine ulaşması beklenen Dorian´a karşı bölgedekileri ikaz etmişti. Trump, ikazında "Hazırlıklı olun, devlet ve federal talimatlara uyun, çok büyük bir kasırga olacak, belki de en büyüğü!" ifadelerini kullanmıştı."