Yaşama uygun gezegen keşfedildi

ScienceDaily'nin haberine göre, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) öte gezegen keşif uydusu TESS, Güneş Sistemi'nden 31 ışık yılı uzaklıkta "GJ 357 d" adı verilen bir süper gezegen keşfetti.

Dünya'dan yaklaşık 6 kat büyük gezegenin yıldızının, "Goldilocks" olarak adlandırılan yaşanabilir kuşağında yörünge dönüşü yaptığı belirtildi.

GJ 357 d'nin yıldızına olan mesafesinin, atmosfer basıncının uygun olması halinde gezegenin yüzeyinde suyun sıvı halde bulunmasına olanak tanıyabileceği de kaydedildi.

Keşifle ilgili ayrıntılar "Astronomy&Astrophysics" adlı dergide yayımlandı.