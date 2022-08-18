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Bilim-Teknoloji

NASA geliştirdi: Petrol ve doğal gaz çıkaracak

NASA, deniz altı çalışmaları için harekete geçti. NASA bu kapsamda, deniz altından petrol ve gaz çıkarmak için sualtı robotu tasarladı. Geliştirilen dalgıç robot, su altında çeşitli görevleri yerine getirecek.

18 Ağustos 2022 Perşembe 07:25 - Güncelleme:
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NASA denizin içerisinde şekil değiştirebilen bir dalgıç robot tasarladı. Nauticus Robotics ortaklaşa çalışılan projede ortaya çıkarılan robot, denizcilik sektörüne büyük kolaylık sağlayacak.

2011 yılında Robonot'u tasarlayan NASA, bu sefer deniz altı çalışmaları için kolları sıvadı. NASA uzmanları nakliye maliyetlerini azaltmak için robotik bir dalgıç tasarladı.

Parlak turuncu bir gövdeye sahip olan Aquanaut, su altında çeşitli görevleri yerine getirebilecek.

Akşam'da yer alan habere göre, Robotun, deniz altından petrol ve gaz çıkarmak için kullanılabileceği öne sürülüyor.

Aquanaut en hızlı büyüyen okyanus endüstrisi olan rüzgar enerjisinde de işe yarayacak.

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