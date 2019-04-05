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NASA astronotlara yardımcı olması için ''robot arı'' yaptı

NASA, astronotların işlerini kolaylaştırmak için robot arı geliştirdiğini Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Renkleriyle arıyı andırdığı için bu isimle çağrılan robotların birincil görevi uzay istasyonunda görevde olan astronotlara yardımcı olmak.

  • DHA
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Uzay istasyonunda uçmalarının yanı sıra şarjı bittiğinde kendi kendilerini şarj edebilme özelliğine sahip olan bu minik robotlar, astronotların temel deneylerine ve araştırmalarına yardımcı olmak için tasarlandı. Astronotların bakım ve envanter yönetimi gibi iş yükünü de sırtlanan robot arılar, Kaliforniya'da bulunan Ames Araştırma Merkezi'nde bir grup bilim insanı tarafından geliştirildi.
 
Uzaydayken hareket edebilmek için üzerlerinde bulunan fanlardan yardım alacak olan robot arılar, bu sayede istedikleri yöne kolayca gidebilecek. Robotlar, yönlerini bulabilmek için ise yine üzerlerinde bulunan kamera ve sensörlerden faydalanacak.
 
Bu kapsamda geliştirilen üç robot arıdan ikisinin bu ay içinde uzay istasyonuna gönderilmesi planlanıyor.

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