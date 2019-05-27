28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0588
  • 6,7885
  • 250.511
  • 86.187
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

NASA: Salı günü düşen göktaşı nükleer bomba gücüne sahipti

NASA geçtiğimiz salı günü Büyük Avustralya Körfezi'ne düşen ve birçok kişi tarafından görülebilen göktaşının küçük nükleer bir bomba gücüne sahip olduğunu açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

21 Mayıs Salı günü Avustralya'nın güney sahilinde gerçekleşen göktaşı hadisesi gece gökyüzünü aydınlattı. NASA'nın Dünyaya Yakın Nesne Çalışmaları Merkezi'ne (CNEOS) göre, meteor atmosfere saniyede 11 buçuk kilometre hızla girdi ve 300 kilometre hızla düştü. Ancak ateştopu astmosfere girdiği anda gökyüzünde küçük bir nükleer bombaya eşit olacak kadar enerji saldı.
 
CNEOS göre göktaşı atmosfere 1,6 kiloton veya 1,600 ton TNT kuvveti ile girdi.
 
Curtin Üniversitesi'nden Profesör Phil Bland, göktaşının için önemli bir hasara yol açmayacak kadar yüksekte patladığını söyledi.
 
2013 yılında Rusya'nın Chelyabinsk Oblastı'na 20 metre çapında bir göktaşı girmiş atmosferdeki patlamasıyla camlar parçalanmış ve 1000'den fazla kişi yaralanmıştı.
 
Profesör Bland, “Küçük bir nükleer silah menzili içinde. 31,5 km yükseklikte patladığı için zarar vermedi.” dedi.
 
NASA Havacılık ve Uzay Mühendisliği mühendisi Dr. Steve Chesley, meteorun küçük bir araba büyüklüğünde olabileceğini tahmin ediyor ancak hipersonik hızlarda atmosfere girmesi göktaşının parçalanmasına ve dağılmasına neden oldu.
 
İşte o anlar:
 

Yiyen bu lezzetten vazgeçemiyor: Çatal-bıçak kullanılmadan tüketiliyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

23 Haziran'da yarışacak kesin aday listesi açıklandı

23 Haziran'da yarışacak kesin aday listesi açıklandı

Kral Selman'ın acil toplantı davetine 3 Arap lider katılacak

Kral Selman'ın acil toplantı davetine 3 Arap lider katılacak

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

'Korkunç şeylerin olduğunu görmek istemeyiz, özellikle ben'

'Korkunç şeylerin olduğunu görmek istemeyiz, özellikle ben'

Büyük depremin habercisi! Derinlerden gelip kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi! Derinlerden gelip kıyıya vurdu

3 yıl önce kuruldu! İlk defa bu sene...

3 yıl önce kuruldu! İlk defa bu sene...

Ses kayıtları darbeci yurtta sulh konseyini ele verdi

Ses kayıtları darbeci yurtta sulh konseyini ele verdi

Yerli güdümlü bombalarını başarıyla test ettiler

Yerli güdümlü bombalarını başarıyla test ettiler
 

POPÜLER HABERLER

Yiyen bu lezzetten vazgeçemiyor: Çatal-bıçak kullanılmadan tüketiliyor

Yiyen bu lezzetten vazgeçemiyor: Çatal-bıçak kullanılmadan tüketiliyor

Türkiye'nin en büyük kanyonu görenleri kendine hayran bırakıyor

Türkiye'nin en büyük kanyonu görenleri kendine hayran bırakıyor

3 yıl önce kuruldu! İlk defa bu sene...

3 yıl önce kuruldu! İlk defa bu sene...

Peru'daki 8 büyüklüğündeki depremin ardından ilk kareler

Peru'daki 8 büyüklüğündeki depremin ardından ilk kareler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019