NASA: Türkiye, son 20 yılda yeşil alanlarını artırdı
NASA tarafından yapılan bir çalışma, dünyanın 20 yıl öncesine göre yaklaşık yüzde 5 daha yeşil olduğunu ortaya koydu. Yüzde 10’luk artışla en büyük katkıyı Çin verirken Türkiye de Kanada, Rusya, Avustralya ve ABD gibi ülkelerle bu anlamda katkı sağlayan devletler arasında yer aldı.
- TM Dijital Haber Merkezi
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 20 yıl boyunca coğrafi uyduları Terra’dan aldığı verileri işleyerek oluşturduğu harita, dünyanın 20 yıl öncesine göre yaklaşık yüzde 5 daha yeşil olduğunu gösterdi. Yeşil alanların artırılması noktasında en büyük katkıyı Çin ve Hindistan verdi.
NASA'nın 20 yıl boyunca dünya çapında her gün aynı bölgelerin 4 fotoğrafını çekerek ortaya çıkardığı çalışma, dünya genelindeki yeşil alanların son 20 yılda yüzde 5 artış gösterdiğini ve Amazon ormanları büyüklüğünde yeni yeşil bölgelerin oluşturulduğunu gösteriyor.
Raporda bu artışa en büyük katkı yapan ülkeler arasında yüzde 10'luk artışla Çin ve yüzde 6,5 artışla Hindistan başı çekiyor. Avrupa Birliği, Türkiye, Kanada, Rusya, Avustralya, ABD, Meksika, Arjantin, Brezilya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Endonezya da son 20 yılda yeşil alanlarını artıran ülkeler arasında yer aldı.
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