NASA: Türkiye, son 20 yılda yeşil alanlarını artırdı NASA tarafından yapılan bir çalışma, dünyanın 20 yıl öncesine göre yaklaşık yüzde 5 daha yeşil olduğunu ortaya koydu. Yüzde 10’luk artışla en büyük katkıyı Çin verirken Türkiye de Kanada, Rusya, Avustralya ve ABD gibi ülkelerle bu anlamda katkı sağlayan devletler arasında yer aldı.