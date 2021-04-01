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Bilim-Teknoloji

NASA uçuşu erteledi

NASA'nın 8 Nisan'da Mars'ın üzerinde ilk kez helikopter uçuracağı tarih ertelendi.

DHA01 Nisan 2021 Perşembe 12:30 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 12:30
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Mars'a gönderdiği helikopter Ingenuity'nin 8 Nisan'da yapılması planlanan ilk uçuşunun ertelendiği duyuruldu. Perseverance'ın içinde taşınan Ingenuity adlı 1,8 kilogram ağırlığındaki helikopterin, Mars'taki ilk uçuşu için 8 Nisan olarak planlandı. Ancak NASA, söz konusu gezegendeki ilk uçuş tarihinin ertelendiğini duyurdu. NASA'dan yapılan açıklamada, "Kalkış 11 Nisan'dan daha önce olmayacak ve veriler Dünya'ya 12 Nisan'da ulaşacak" ifadelerine yer verildi. Ingenuity isimli 1,8 kilogramlık helikopter, Mars'taki yeni uzay aracı Perseverance'ın karnındaki bölmesinde 18 Şubat 2021'de Jezero Krateri'ne ulaşmıştı.

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