NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na turist taşımayı planlıyor

Jeff Bezos, Richard Branson ve Elon Musk gibi milyarderlerin bir süredir peşinde koştuğu uzay turizmine Amerikan uzay ajansı NASA da giriş yapmayı planlıyor. Washington Post tarafından verilen bir habere göre NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden uzay araçlarında turistler için koltuk ayırıp bu koltukları ciddi bir para karşılığında satacak.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nu bir turizm merkezi olarak kullanma fikrini daha önce Rus Federal Uzay Ajansı (Roskosmos) hayata geçirmişti. Roskosmos, 2001 yılında Amerikan iş adamı Dennis Tito'yu tam 20 milyon dolar karşılığında ISS'e taşımış ve tarihin ilk uzay turizmi görevini gerçekleştirmişti.

Rus uzay ajansı, 2010 yılı itibarıyla farklı sebeplerden ötürü turizm görevlerini sonlandırmak zorunda kaldı ancak yine de bu işin peşini bırakmış değil. Roskosmos'un önümüzdeki yıllarda ISS'i bir otele çevirip buraya milyonlarca dolar karşılığında turistler taşımayı planladığı biliniyor. "Uzay Oteli" planının 350 milyon dolara mal olması bekleniyor.

NASA'nın planı ise şu an için henüz teklif aşamasında. Teklifin danışma konseyi tarafından onaylanması ve sonrasında NASA başkanı Jim Bridenstine'a götürülmesi gerekiyor. Ancak danışma konseyi ve Jim Bridenstine'ın ciddi bir maddi gelir kaynağı olabileceği nedeniyle uzay turizmi fikrine hali hazırda sıcak baktığı biliniyor.

NASA'nın turizm için kullanacağı uzay araçları SpaceX ve Boeing tarafından üretilecek. Bildiğiniz gibi uzay ajansının şu anda yörüngeye insan taşıyabilecek herhangi bir aracı bulunmuyor. Uzay mekiği programının 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana NASA, Rusya'nın Soyuz roketleriyle uzaya gidiyordu. SpaceX ve Boeing'in ise uzay araçlarını önümüzdeki yıl itibarıyla insanlı uçuşlar için hazır hale getirmesi bekleniyor.

(Donanım Haber)