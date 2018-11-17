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NASA, uzay istasyonuna kargo aracı Cygnus'u fırlattı

NASA, insansız uzay aracı Cygnus’u uluslararası uzay istasyonuna götürmesi için Northrop Grumman Antares roketini Virjinya’dan uzaya fırlattı.

  • İHA
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İnsansız Cygnus uzay aracının içinde uluslararası uzay istasyonunun mürettebatı için eşya ve içinde dondurma dahil gıda maddesi ve tonlarca deney malzemeleri bulunduğu belirtildi.
 
Antares roketi Virjinya’nın doğu kıyısından mahalli saatle 04.01’de fırlatıldı.
 

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