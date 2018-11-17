NASA, uzay istasyonuna kargo aracı Cygnus'u fırlattı

İnsansız Cygnus uzay aracının içinde uluslararası uzay istasyonunun mürettebatı için eşya ve içinde dondurma dahil gıda maddesi ve tonlarca deney malzemeleri bulunduğu belirtildi.
Antares roketi Virjinya’nın doğu kıyısından mahalli saatle 04.01’de fırlatıldı.
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