NASA: Uzay İstasyonu'nda arıza tespit ettik

NASA’dan yapılan açıklamada, "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda elektrik enerjisi sistemi ile ilgili bir sorun tespit edildi. Ekipler arızanın nedenini belirlemek ve sisteme tam gücü geri yüklemek için çalışıyor." denildi.

NASA, istasyonda yaşayan astronotlar için endişelenecek bir durumun söz konusu olmadığını, elektrik dağıtım birimindeki sekiz güç ünitesinden ikisinin arıza yaptığını bildirdi.

NASA ayrıca, sorunun elektrik gücü gönderen bir ana veri yolu anahtarlama ünitesinden (MBSU) kaynaklandığını söyledi. ISS’nin güneş panelleri, tüm istasyon sistemlerini çalıştırmak için bu kanallardan enerji besler. Uçuş kontrolörleri kalan altı kanaldan gücü yeniden yönlendirmek için çalışıyorlar.

ARIZA, SPACEX UÇUŞUNU ERTELEDİ

Arıza nedeniyle, SpaceX'in 1 Mayıs'ta ISS'ye göndereceği 5 buçuk ton yük taşıyacak olan Dragon kargo gemisinin fırlatılması da 3 Mayıs'a ertelendi.