24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9668
  • 6,689
  • 246.214
  • 95.283
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

NASA: Uzay İstasyonu'nda arıza tespit ettik

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki elektrik dağıtım biriminde arıza tespit edildiğini bildirdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

NASA’dan yapılan açıklamada, "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda elektrik enerjisi sistemi ile ilgili bir sorun tespit edildi. Ekipler arızanın nedenini belirlemek ve sisteme tam gücü geri yüklemek için çalışıyor." denildi.
 
NASA, istasyonda yaşayan astronotlar için endişelenecek bir durumun söz konusu olmadığını, elektrik dağıtım birimindeki sekiz güç ünitesinden ikisinin arıza yaptığını bildirdi.
 
NASA ayrıca, sorunun elektrik gücü gönderen bir ana veri yolu anahtarlama ünitesinden (MBSU) kaynaklandığını söyledi. ISS’nin güneş panelleri, tüm istasyon sistemlerini çalıştırmak için bu kanallardan enerji besler. Uçuş kontrolörleri kalan altı kanaldan gücü yeniden yönlendirmek için çalışıyorlar.
 
ARIZA, SPACEX UÇUŞUNU ERTELEDİ
 
Arıza nedeniyle, SpaceX'in 1 Mayıs'ta ISS'ye göndereceği 5 buçuk ton yük taşıyacak olan Dragon kargo gemisinin fırlatılması da 3 Mayıs'a ertelendi.

Ben Bilirim hafta içi her gün 20.00’da 360´da

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1 Mayıs' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1 Mayıs' mesajı

Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

PKK'lı grup etkisiz hale getirildi

PKK'lı grup etkisiz hale getirildi

81 il valiliğine Bakan Soylu'dan talimat

81 il valiliğine Bakan Soylu'dan talimat

Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi, ilk kez görücüye çıktı

Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi, ilk kez görücüye çıktı

İstanbul neden çatlıyor? İşte tahmin edilen sebebi

İstanbul neden çatlıyor? İşte tahmin edilen sebebi

Milli radar tepeden bakacak

Milli radar tepeden bakacak

Protestoyla gömüldü: Hakkımızı helal etmiyoruz

Protestoyla gömüldü: Hakkımızı helal etmiyoruz
 

POPÜLER HABERLER

Sichuan Airlines´ın Türkiye´ye ilk seferinde eğlenceli saatler yaşandı

Sichuan Airlines´ın Türkiye´ye ilk seferinde eğlenceli saatler yaşandı

İnanılmaz benzerlik! Çalıştığı yere akın ediyorlar...

İnanılmaz benzerlik! Çalıştığı yere akın ediyorlar...

'Disneyland' olamadı, kaderine terk edildi...

'Disneyland' olamadı, kaderine terk edildi...

Yaylalarda iki mevsim güzelliği

Yaylalarda iki mevsim güzelliği

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019