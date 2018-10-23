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NASA'nın CubeSat (küp uyduları) ilk Mars fotoğrafını yolladı

NASA'nın evrak çantası büyüklüğündeki CubeSat uyduları, 12,8 milyon kilometre mesafeden ilk Mars fotoğrafını çekti.

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Mars keşif misyonu Mars Cube One (MarCO) kapsamında uzaya yolladığı CubeSat uyduları, uzayda çektikleri ilk Mars fotoğrafını Dünya'ya yolladı.
 
NASA, "MarCO-A" ve "MarCO-B" adları verilen evrak çantası büyüklüğündeki ikiz uyduların 3 Ekim'de çektiği fotoğrafı internet sitesinde yayımladı.
 
MarCO-B'nin üzerinde bulunan geniş açı kamera tarafından çekilen fotoğrafta yaklaşık 12,8 milyon kilometre uzaklıktaki Kızıl Gezegen nokta olarak seçiliyor.
 
Mini uyduların tespit ettiği ilk Mars imajı 
Fotoğraf yeni nesil mini uyduların tespit ettiği ilk Mars imajı oldu.
 
CubeSat uyduları NASA'nın ABD'nin California eyaletindeki Jet İtki Laboratuvarı tarafından yürütülen MarCO misyonu kapsamında 5 Mayıs'ta uzaya yollanmıştı.
 

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