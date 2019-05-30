NASA'nın isimlerimizi Mars'a göndereceği aracın ineceği alan görüntülendi

Gelecek yıl Mars'a gönderilecek “Mars 2020” uzay aracı, beraberinde milyonlarca kişinin ismini de taşıyacak. NASA'nın Mars'ın yörüngesinde görev yapan uzy aracı Mars Reconnaissance Orbiter, Mars 2020 uzay aracanın iniş yapacağı Jezero kraterini görüntüledi.

Ülkemizde “İsmini Mars’a Gönder” etkinliği dâhilinde bir hayli popüler olan NASA’nın 2020 yılında Mars’a göndermeyi planladığı uzay aracının 18 Şubat 2021’de iniş yapacı Jezero kraterini Mars Reconnaissance Orbiter görüntüledi.

NASA MARS 2020 BİLETİNİ NASIL ALIRIM?

NASA’nın sitesine giren kullanıcılar, projenin yer aldığı sayfada ad, soyadı, ülke ve mail adreslerini (posta kodu girmek şart değil) yazdıktan sonra temsili bir “biniş kartı”na ulaşıyor.

Siz de isminizi Mars'a göndermek isterseniz NASA’nın Mars2020 için hazırladığı internet sitesinden kayıt yaptırabilirsiniz.

30 EYLÜL’E KADAR KAYIT YAPILABİLİR

İsimler, Mars 2020 uzay aracında bulunan çiplere işlenip Mars’a gönderilecek. Ayrıca ismini kaydedenlere NASA tarafından bir hatıra biniş kartı veriliyor. Kayıtlar 30 Eylül’e kadar sürecek.

UZAY ARACININ BEYNİ İŞKENCE TESTİNDEN GEÇİYOR

NASA’nın Mars 2020 rover’ı, 18 Şubat 2021 tarihinde öğleden sonra, yedi dakikadan biraz daha uzun bir sürede, uzay kenarından Mars’ın Jezero kraterine tehlikeli inişine hızlanırken yaklaşık 27 bin eylem ve hesaplama yapacak. Bin 50 kilogramlık aracın ayakları Kızıl Gezegen’e ilk kez dokunurken, aracın işlemciler, sensörler ve vericiler ağı, bu dokunuşu, Jezero’ya daha önce birçok kez dokunmayı başarıyla simüle etmiş olarak gerçekleştirecek.

Mühendisler, aracın bu görevleri başarıyla yerine getirebilmesi için uzay aracının beynini bir dizi zorlu testlerden, tabiri caizse, işkenceden geçiriyor. Mühendisler, yapılacak iniş manevrasını araca tekrar tekrar simüle ettiriyor.

NASA JPL’de görev yapan sistem mühendisi Heather Bottom, “İlk önce 23 Ocak’ta Jezero kraterine indik. Gezici başarıyla iki gün sonra Mars’a tekrar indi.” dedi.

Mars 2020 heyeti, Mars’taki Jezero kraterini iniş alanı olarak seçti. Başka bir gezici araç tarafından keşfedilmemiş yeni bir Mars bölgesi olan bu bölgeye inmek için NASA’nın uçuş yazılımını yeni bir noktaya iniş için ortaya koyabileceği benzersiz zorlukların ayarlanması gerekiyor. Gezginin beyni, sistem Test 1 (ST1) adı verilen ilk gerçek denemesinde, göreve hazır olduğunu kanıtladı.

SES PATLAMASI TESTLERİNDEN DE BAŞARIYLA GEÇTİ

JPL’den yapılan açıklamada Mars 2020 uzay aracı akustik ve termal vakum testlerinden başarıyla geçti.

Akustik test için araç, 150 desibel yüksekliğinde ses patlamalarına maruz bırakıldı. Yanıbaşınızda kalkan bir jetin motorunun gürlemesinin çıkardığı gürültü de yaklaşık 150 desibeldir. Araç bu sese, kalkış anını simüle eden çalışmalarda maruz kaldı.

Ses patlaması testleri tam altı kez tekrarlandıktan sonra araç, uzaydaki vakum etkisini taklit eden bir başka teste sokuldu. Uzay Simülasyon Tesisi’ne götürülen araç, burada havada asılı olarak kaldı.

MARS 2020 ARACI, NASA’NIN MSR MİSYONUNUN BİR PARÇASI

Mars’tan Örnek Getirme (Mars Sample Return, MSR) misyonu tek aşamalı bir misyon değil. İlk başta “Mars 2020” misyonu ile gönderilecek olan rover (araç), Mars’tan onlarca toprak ve kaya örneği toplayıp saklayacak. Daha sonra bu numuneleri teslim almak için başka bir rover gönderilecek. Bu rover da örnekleri Mars’tan çıkış yapma aracı olan MAV’a (Mars Ascent Vehicle) gönderecek. Ardından bu araç yaklaşık 500 km yükseklikteki bir yörüngede “Next Mars Orbiter” ile buluşacak ve bu örnekler Dünya’ya iniş aracı olan EEV’ye (Earth Entry Vehicle) aktarılacak. Sonra da bu araç örnekleri Dünya’ya başarılı bir şekilde getirmeye çalışacak.