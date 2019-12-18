18.12.2019 14:04 - Güncelleme: 18.12.2019 14:04

NASA'nın ses hızından daha hızlı uçabilen ve patlama sesi yaratmayan süpersonik X-59 uzay uçağı nihayet tamamlanıyor.

Uzay ajansının 30 yılı aşkın sürenin ardından geliştirdiği pilotlu X-uçağı, ilk büyük ölçekli uçak olacak.

Uçak, Concorde gibi önceki girişimleri boşa çıkaran sorunların üstesinden gelmeye çalışırken, hızlı uzay yolculuğunda yeni bir çağın habercisi de olabilir. Ses hızına ulaştığında yüksek bir patlama sesi yaratması nedeniyle süpersonik uçakların yerleşim yerlerinin üzerinden uçmaları yasak ancak X-59'un yaratıcıları bu uçağın neredeyse tamamen sessiz olacağını iddia ediyor.

NASA, üst düzey yöneticilerinin kontrolünün ardından uçağın "sistem entegrasyonu" ve son montaj için hazır hale geldiğini açıkladı.

X-59 Sessiz SüperSonik Teknoloji (QueSST) adını taşıyan uçak, Lockheed Martin tarafından monte ediliyor. Havacılık şirketi şu anda, testlerden önce aracı tamamlanmaya çalışıyor.