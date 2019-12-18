NASA'nın ses hızından daha hızlı uçabilen ve patlama sesi yaratmayan süpersonik X-59 uzay uçağı nihayet tamamlanıyor.
Uzay ajansının 30 yılı aşkın sürenin ardından geliştirdiği pilotlu X-uçağı, ilk büyük ölçekli uçak olacak.
Uçak, Concorde gibi önceki girişimleri boşa çıkaran sorunların üstesinden gelmeye çalışırken, hızlı uzay yolculuğunda yeni bir çağın habercisi de olabilir. Ses hızına ulaştığında yüksek bir patlama sesi yaratması nedeniyle süpersonik uçakların yerleşim yerlerinin üzerinden uçmaları yasak ancak X-59'un yaratıcıları bu uçağın neredeyse tamamen sessiz olacağını iddia ediyor.
NASA, üst düzey yöneticilerinin kontrolünün ardından uçağın "sistem entegrasyonu" ve son montaj için hazır hale geldiğini açıkladı.
X-59 Sessiz SüperSonik Teknoloji (QueSST) adını taşıyan uçak, Lockheed Martin tarafından monte ediliyor. Havacılık şirketi şu anda, testlerden önce aracı tamamlanmaya çalışıyor.
İlk uçuşu 2020'de onaylanacak uçağın faaliyete başlaması ise bu tarihten bir yıl sonra gerçekleşecek.
NASA'nın havacılık araştırmaları yöneticisi Bob Pearce, yazılı açıklamasında, “KDP-D'nin tamamlanmasıyla projenin programa uygun ilerlediğini, iyi planlandığını ve doğru yolda olduğunu gösterdik. Kamusal havayolu taşımacılığına yönelik bu tarihi araştırma görevini sürdürmek için her şeyimiz tamam” ifadelerini kullandı.
NASA yeni uçağın sadece "yumuşak bir vuruş sesi" çıkaracağını veya tamamen sessiz kalacağını belirtiyor. Üstelik Concorde'un daha da keskin versiyonuna benzeyen kusursuz şekli sayesinde bunu yapabilir.
Hatta neredeyse ikizi gibi 1,42 seyir hızıyla uçabilir.
Uçağın bu gibi özellikleri, uçmaya hazır hale geldiğinde test edilecek. NASA, sensörler ve yerdeki insanlar aracılığıyla "sesin nasıl algılandığını ölçme" imkanı sunacak test uçuşları için uçağı "ABD'nin belirli bölgelerine" gönderecek.
(Independent Türkçe)