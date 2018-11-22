NASA'nın uzay aracı 26 Kasım'da Mars'a iniş yapacak

NASA'nın geçtiğimiz mayıs ayında uzaya fırlattığı InSight gözlem aracı, altı aylık dev Mars yolculuğunun artık sonlarına yaklaştı. Uzay aracı önümüzdeki günlerde Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yapmaya çalışacak. 800 milyon dolarlık maliyetle geliştirilen InSight, Curiosity'nin ardından NASA'nın Mars yüzeyine düzenlediği ilk görev olarak dikkat çekiyor.

26 Kasım'da gerçekleşecek olan iniş NASA'nın ifadelerine göre görevin en zorlu kısmı olacak. Bildiğiniz gibi Mars, çok ince bir atmosfere sahip olması nedeniyle uzay araçlarının yüzeye güvenli bir şekilde iniş yapması pek de elverişli bir ortama sahip değil. Öyle ki uzay araştırmaları tarihi boyunca yapılan denemelerde %40'lık gibi oldukça düşük bir başarı oranı bulunuyor.

NASA, bu alanın en tecrübeli ve en başarılı uzay ajansı olarak dikkat çekiyor. Bugüne kadar Kızıl Gezegen'e Sovyet Uzay Programı, NASA ve Avrupa Uzay ajansı bir uzay aracı indirmeyi denemiş ancak aralarından yalnızca NASA başarıya ulaşabilmişti.

NASA'nın sadece 6.5 dakikası var

NASA'nın bugün yaptığı açıklamalara göre InSight, Mars'ın atmosferine saatte yaklaşık 19.8 bin kilometre hızla giriş yapacak. Atmosfere giriş yapılmasıyla beraber işin en zorlu kısmının başlayacağını belirten uzay ajansı, güvenli bir iniş için sadece altı buçuk dakikalık çok kısa bir süreye sahip olduklarını söylüyor. Buna göre bu kısa süre içerisinde uzay aracının hızının 19800 km/saat'ten 8 km/saat'e kadar indirilmesi gerekiyor. InSight'ın yavaşlamak için kullanacağı ekipmanlar ise paraşüt ve iticiler olacak.

Gizmodo'ya konuşan InSight Proje Müdürü Tom Hoffman,"Başka bir gezegene iniş yapmak elbette her seferinde çok heyecan verici bir durumdur. InSight için de durum farklı değil. Başarılı bir iniş gerçekleştirebilmek için üstesinden gelmemiz gereken çok fazla zorluk var." ifadelerini kullanıyor.

InSight'ın iniş anlarını gösteren temsili animasyon video:

(Donanım Haber)