National Interest, 'ölümcül Rus silahlarını' yazdı

NI yazarı Sebastien Roblin, NATO'nun karşılaşmak istemediği Rus silahlarını tanımladığı yazısında, T-72B3 ve T-90 tankları, Smerç tipi füze sistemleri, İskender füze kompleksleri ve S-400 füze savunma sistemlerinin Rus ordusunun askeri imkan ve kabiliyetlerini yansıttığını ifade etti.

''T-72B3 VE T-90, BATILI MUADİLLERİNİ DAHA KISA MESAFEDE İMHA EDEBİLİR''

Tanksavar silahlarına karşı çok iyi koruma sağlayan T-72B3 ve T-90 tanklarının Batılı ülkelerin savaş tanklarını daha kısa mesafelerde imha edebilecek donanıma sahip olduğunu anlatan Roblin, Batı yapımı tankların hedef tespit ve ateş yönetimi açısından daha üstün olduğunu savundu.

Roblin, 300 mm kalibreli BM-30 Smerç silahını ölümcül Rus topçularına örnek gösterilebileceğinin altını çizdi.

''İSKENDER FÜZELERİ 680 KG'LIK KORKUNÇ SAVAŞ BAŞLIĞI TAŞIYABİLİYOR''

İskender füze komplekslerinin önceki versiyonlarına göre hedef hassasiyeti ve hız açısından çok daha üstün olduğunu kaydeden ABD'li yazar, İskender'lerin füze savunma sistemlerinden kaçabildiğine ve 680 kilogramlık 'korkunç' savaş başlığı taşıdığına dikkat çekti.

Rus füze savunma sistemlerinin tepe noktası olarak S-400'lere işaret eden Roblin, bu sistemlerin 36 uçağı eş zamanlı olarak 400 km menzile kadar izleyebileceğini ve hedef alabileceğini vurguladı.