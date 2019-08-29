Naziler neden atom bombası yapamadı? Dünyaya hükmetmek istediler ama...

Rus nükleer tarihçisi ve Kurçatov Enstitüsü Ulusal Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Andrei Gagarinsky, 'Nazi Almanyası'nın Süper Silah Başarısızlığı' adıyla yaptığı araştırma çerçevesinde, Nazilerin neden nükleer silaha sahip olamadıklarını irdeledi.

Gagarinsky'e göre Naziler nükleer bomba geliştiremiyordu. Çünkü nükleer silah geliştirme çalışmaları, Naziler için öncelik taşımıyordu. Aynı zamanda çalışmaların netice vermesi için yeterli zamana da sahip değillerdi.

1939 yılında başlayan nükleer silah çalışmaları, Polonya'nın işgaliyle rafa kaldırıldı. Silah üzerinde çalışan bilim insanları orduya alındı ve ikinci girişim askeri gözetimde başladı.

YAPACAK BİLGİ VARDI AMA HEİSENBERG'İN KAYNAKLARI ÇEKİLDİ

Nobel Ödüllü Alman fizikçi Werner Heisenberg'un tahminlerine göre, bir atom bombasının geliştirilmesi en az beş yıl alacaktı. Ancak 1942'ye gelindiğinde, proje için kendisine tahsis edilen kaynakların bir kısmı başka amaçlar için çekildi.

Yine de savaş yıllarında bile Naziler, nükleer bomba yapmak için teorik bilimsel, kimyasal, elektrik, mühendislik ve demir dışı metalurji teknolojisine ve nükleer fizik bilgisine sahipti.

Program gizlenmesine rağmen, ne pahasına olursa olsun Nazi nükleer programını sabote etmek veya yok etmek isteyen Müttefikler tarafından biliniyordu. Endüstriyel ölçekli bir uranyum oksit tesisi Mart 1945'te ABD Hava Kuvvetleri tarafından görünüşte Nazileri durdurmak için bombalandı. Ancak bombalamanın asıl amacının, tesisi Kızıl Ordu'ya bırakmamak olduğu da ileri sürülüyor.

Nazilerin savaşın bitiminden önce başarılı bir şekilde nükleer bomba geliştirip geliştirmediği sorusu, günümüze kadar tartışılmaya devam etse de, 1944'te Almanya'nın kuzeyindeki Ludwigslust'taki bir nükleer araştırma tesisinin yakınında bir 'mantar bulutunun' görülmesi de dahil tüm iddialar söylentiden öteye geçemiyor.

ALMAN BİLİM ADAMLARINI KAPMA YARIŞI

Savaştan sonra Pentagon Nazi nükleer ve roket bilimcileri, fizikçileri ve ileri silah araştırmalarıyla uğraşan diğer uzmanları yakalamaya yönelik 'Paperclip Operasyonunu' gerçekleştirdi. Operasyonda yakalanan bu bilim adamları, ABD'nin program ve projelerinde çalışmak üzere ABD'ye götürüldü.

ABD kadar olmasa da, bazı fizikçi ve matematikçi Alman bilim insanları Sovyetlerin eline geçti.