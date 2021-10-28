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Bilim-Teknoloji

Nefesler tutuldu! 03.00'te fırlatıldı

Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'na Progress MS-18 insansız kargo aracı gönderdi.

AA28 Ekim 2021 Perşembe 06:58 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 06:58
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Rusya'nın Progress MS-18 insansız kargo aracı, Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı.

Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden TSİ ile 03.00'te gerçekleştirilen fırlatma, Rusya Federal Uzay Ajansının (ROSCOSMOS) resmi sitesinde canlı yayınlandı.

560 kilogram yakıt, 420 litre içme suyu ve 1490 kilogramlık teknik malzeme taşıyan Progress MS-18 kargo aracının, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) 30 Ekim'de TSİ ile 04.34'te ulaşması bekleniyor.

UUİ; ROSCOSMOS, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) ortak iş birliğiyle kurulmuştu.

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