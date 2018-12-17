Neptün büyüklüğünde yeni bir öte gezegen keşfedildi

Yeni keşfedilen ve K2-263b adı verilen gezegen, Güneş'ten biraz daha küçük bir yıldızın etrafında dolanıyorken bizden yaklaşık 536 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Gezegenin yarıçapı ise Dünya'nınkinin 2.41 katı; bu da yaklaşık olarak Neptün ile aynı büyüklükte demek.

Harvard–Smithsonian Center for Astrophysics astronomları olan Maria Lopez-Morales, Dave Charbonneau, Raphaelle Haywood, John Johnson, Dave Latham, David Phillips, Dimitar Sasselov ve takım arkadaşları, İspanya'da bulunan La Palma Galileo Ulusal Teleskobu'ndaki yüksek hassasiyetli spektrometre olan HARPS-N'i kullanarak gezegenin yörüngesel hızını hesaplarken, buradan da kütleyi ortaya koydular.

HARPS-N'in hız ölçümleri oldukça hassas, öyle ki 5 metre/saniyelik (saatte 18 kilometre) hızları bile algılayabiliyor. Araştırmacıların elde ettiği bilgilere göre, keşfedilen yeni gezegenin kütlesi, Dünya'nınkinin 14.8 katı; bu da yoğunluğun metreküp başına 5600 kilogram olması anlamına geliyor. Kıyaslayacak olursak, suyun Dünya'daki yoğunluğu 997 kg/m³ civarında.

Bilim insanları, K2-263b'nin büyük ihtimalle sahip olduğu taş miktarı kadar buz da içerdiğini söylüyor. Bu durum, gezegenlerin oluşumunu hakkında bilgiler göze alınıp karşılaştırıldığında ise oldukça tutarlı.

(Webtekno)