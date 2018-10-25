Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

New York Times: Çin ve Rusya, Trump’ı dinliyor

Amerikan gazetesi New York Times, ABD Başkanı Donald Trump’ın yardımcılarının uyarılarını dinlemeyerek kullanmaya devam ettiği iPhone’larının Rusya ve Çin’in istihbarat servisleri tarafından dinlendiğini öne sürdü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
x

Amerikan istihbarat servisinin raporlarına ve konuyla ilgili Amerikalı yetkililerin açıklamalarına dayandırılan haberde, Trump’ın iPhone’larıyla yaptığı görüşmelerin özellikle Çin istihbaratı tarafından Trump’ın dinlendiği ve elde edilen istihbaratın Washington’un politikalarını etkilemek amacıyla kullanıldığı belirtildi.
 
Trump’ın, telefonlarının güvenli olmadığını ve istihbarat servisleri tarafından dinlendiğini söyleyen yardımcılarına kulak asmadığı da haberde vurgulanıyor.
 
Habere göre Çin, Trump’ın konuşmalarını dinleyerek Trump’ın ne düşündüğünü ve kimlerle yakın olduğunu öğrenmeyi hedefliyor.
 
Böylece Çin’in ticaret savaşları gibi konular hakkında Trump’ın görüşlerini ve politikalarını çevresindeki kişiler üzerinden etkilemeyi amaçladığı belirtiliyor.
 
Rusya’nın ise Trump’ın Rus lider Vladimir Putin ile yakınlığı dolayısıyla Çin kadar gelişmiş bir casusluk programı üzerinde çalışmadığı ifade edildi.
 
(BBC Türkçe)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ziya Gökalp´in vefatının yıldönümü - Tarihte bugün 25 Ekim 1924

Ziya Gökalp´in vefatının yıldönümü - Tarihte bugün 25 Ekim 1924

MİT'in sanal müzesi açıldı! İstihbarat savaşları bu araçlarla yapılmış

MİT'in sanal müzesi açıldı! İstihbarat savaşları bu araçlarla yapılmış

Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı

Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA