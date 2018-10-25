New York Times: Çin ve Rusya, Trump’ı dinliyor

Amerikan istihbarat servisinin raporlarına ve konuyla ilgili Amerikalı yetkililerin açıklamalarına dayandırılan haberde, Trump’ın iPhone’larıyla yaptığı görüşmelerin özellikle Çin istihbaratı tarafından Trump’ın dinlendiği ve elde edilen istihbaratın Washington’un politikalarını etkilemek amacıyla kullanıldığı belirtildi.

Trump’ın, telefonlarının güvenli olmadığını ve istihbarat servisleri tarafından dinlendiğini söyleyen yardımcılarına kulak asmadığı da haberde vurgulanıyor.

Habere göre Çin, Trump’ın konuşmalarını dinleyerek Trump’ın ne düşündüğünü ve kimlerle yakın olduğunu öğrenmeyi hedefliyor.

Böylece Çin’in ticaret savaşları gibi konular hakkında Trump’ın görüşlerini ve politikalarını çevresindeki kişiler üzerinden etkilemeyi amaçladığı belirtiliyor.

Rusya’nın ise Trump’ın Rus lider Vladimir Putin ile yakınlığı dolayısıyla Çin kadar gelişmiş bir casusluk programı üzerinde çalışmadığı ifade edildi.

(BBC Türkçe)