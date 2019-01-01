Nokia'nın 5 kameralı cep telefonunda ekran üzerinde parmak izi okuyucusu olacak
Geçtiğimiz günlerde 5 kamerası olacağı netlik kazanan Nokia 9 PureView bugün bir sızıntıyla daha gündeme geldi. Nokia'nın beş kameralı cep telefonunda ekran üzerinde parmak izi okuyucusu olacak
- TM Dijital Haber Merkezi
2019'un merak uyandıran telefonlarından biri olacak olan Nokia 9 PureView'de 6GB RAM, 128GB dahili depolama alanı, kablosuz şarj ve Snapdragon 855 işlemci olacağı iddia ediliyor.
Telefonun ekranı ise 6 inç ve 2K çözünürlüğe sahip olacak. Telefondaki 5 kamera ise normalden çok daha fazla ayrıntı yakalamak için birlikte çalışarak yüksek derinkik, çözünürlük ve kalitede foroğraflar çekmeye yardımcı olacak.
Nokia 9 PureView'in, 9 Ocak'ta yapılacak olan Tüketici Elektroniği Şovu'nda (CES) yada Şubat ayında yapılacak olan Mobil Dünya Kongresi 2019'da (MWC19) resmi olarak tanıtılması bekleniyor.
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