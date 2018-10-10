Nokia'nın geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni telefonu Nokia 7.1 satışa çıkıyor

Cihazda yer alan 5.84 inç büyüklüğündeki Full HD+ ekran çentikli bir yapıda. 19:9 formatında olan ve 1080×2244 piksel çözünürlük sunan bu ekranın yer aldığı akıllı telefona, Qualcomm’un Snapdragon 636 işlemcisi güç veriyor.

Bu işlemcinin Snapdragn 630 işlemcisine göre yüzde 40 daha hızlı olduğunun da belirtildiğinin altını çizelim. Ayırca yeni Nokia modelinin Gorilla Glass 3 korunan ekranının HDR10 desteğine de sahip olduğunu görmekteyiz.

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14 nm fabrikasyon süreci ile üretilen sekiz çekirdekli bir işlemci olan SD636, 1.8 GHz hızında çalışan sekiz adet Kryo 260 çekirdeğine ev sahipliği yapıyor. Grafik tarafında gerekli gücü Adreno 509‘dan alan işlemci, X12 LTE modem ile geliyor.

Snapdragon 636 işlemcisinden güç alan çift arka kameralı yeni Nokia modeli 3060 mAh‘lik bir batarya ile beslendiğini de belirtelim.

Cihazın arka tarafında Zeiss tarafından geliştirilen 12 Megapiksel + 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Dikey konumlandırılan çift kameranın hemen altında parmak izi okuyucu bulunuyor.

3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızaya sahip modelinin 354 euro bandındaki yurt dışı fiyatıyla dikkat çeken ürün, Türkiye’de de satışa sunulacak ama henüz Türkiye fiyatı net olarak açıklanmadı.