Nokia'nın yeni telefonu Nokia X7 tanıtıldı

6.18 inçlik bir ekranı olan Nokia X7 modelinde metal çerçeve ve cam kaplama tasarımı tercih edilmiş. 154.8 × 75.76 × 7.97 mm olan ölçüler 6 inçlik Nokia 7 Plus modelinden bir miktar daha küçük. Çentikli tasarım sayesinde yüzde 86.5 ekran-kasa oranına ulaşılmış.

Snapdragon 710 yonga seti ile güçlendirilen telefon önceki nesillere göre performans anlamında oldukça ileriye gidiyor. 10nm üretim süreci ise batarya performansına olumlu olarak yansıyacak. Nokia X7 modeli 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi ve 6GB RAM ile 64GB/128GB depolama kapasitesi seçenekleri ile piyasaya sürülecek.

10 nm fabrikasyon süreci ile üretilen, sekiz çekirdekli bir işlemci olan SD710, 2.2 GHz seviyesine ulaşabiliyor. Sekiz adet özelleştirilmiş Kryo 360 çekirdeğinin yer aldığı işlemci, Adreno 616 GPU‘ya ve X15 LTE modeme ev sahipliği yapıyor.

Cihazın arkasında çift kamera yer alıyor. 12 Megapiksel çözünürlüğünde olan ve f/1.8 diyaframa sahip olan OIS destekli (Sony IMX363) ana kameraya, 13 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyaframa sahip ikinci kamera eşlik ediyor.

Ön tarafta 20 Megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, Snapdragon 710’un yapay zeka imkanlarından faydalanan Nokia X7 kullanıcılara bokeh efekti ve sahte tanıma gibi çeşitli özellikler sunuyor.

Cihazın 3500 mAh kapasiteli bataryası, 18 W’lık bir şarj aleti ile 30 dakika gibi bir sürede yüzde 50’lik bir seviyeye ulaşabiliyor. Bunun yanı sıra 3.5 mm kulaklık girişinin yer aldığı cihazın başlangıç fiyatı 245 dolar olarak açıklandı.