Norveç'in bir çarpışma sonucunda batan fırkateyninde tasarım hataları etkili olduğu açıklandı
Norveç'in bir çarpışma sonucunda batan Nansen Sınıfı Fırkateyni hakkında soruşturma komisyonunun olayla ilgili hazırladığı ön rapor açıklandı. Defencenews’in edindiği bilgiler göre vardiya değişimi sırasında köprü üstünde yaşanan karışıklık kazada rol oynadı. Öte yandan geminin batmasında su geçirmez bölmelerle ilgili İspanyol Navantia tersanesinin tasarım hataları etkili olduğu düşünülüyor.
Perşembe günü açıklanan rapora göre kaza soruşturma ekibi Navantia Tersanesinin tasarladığı diğer gemiler için de aynı tasarım hatası ihtimaline dikkat çekti. Soruşturmada bu bölüm “Bu konu diğer dört Nansen Sınıfı Fırkateyn’de de incelenmeli” şeklinde yer aldı. Raporda suyu tutması gereken sistemlerde tasarım sorunu olmasa geminin batmayacağı belirtildi.
Öte yandan köprüde yaşanan karışıklığın nöbet değişimi sırasında gerçekleştiği dışında detaylı bilgi haberde yer almadı. Daha önceki haberlerde ABD’li bir subayın kaza sırasında köprü üstünde eğitimde olduğu, bu durumun iletişimde sorun yarattığı çünkü iletişimin Norveççe olduğu haberlerde yer almıştı.
(C4Defence)
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