NSosyal yeni güncellemeyi duyurdu: Keşfedilecek çok şey var

Platformun yeni güncellemesine ilişkin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "NSosyal, 'Keşfet' sekmesinin en güncel hali yayında. Gündemden öne çıkanlar, en popüler içerikler ve heyecan verici başlıklar yenilenmiş haliyle karşınızda. NSosyal de keşfedilecek çok şey var." ifadeleri yer aldı.

NSOSYAL, 1 MİLYON KULLANICIYI AŞTI

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 4 Temmuz'da platformun beta sürümünün yayınlandığını duyurmuştu.

Beta sürümünden bu yana hızla büyüyen ve 1 milyon kullanıcıyı geçen NSosyal, yerli teknolojilerin sosyal medya sektöründeki potansiyelini de ortaya koydu. NSosyal, "sosyal ağ" kategorisinde son dönemde "mobil mağazalarda" en çok indirilen ücretsiz uygulamalardan biri olmayı da başarmıştı.