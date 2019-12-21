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Bilim-Teknoloji

Nükleer enerjili denizaltı 'Kazan' yeni kontrol sistemine kavuştu

Rus nükleer nükleer enerjili denizaltı Kazan'ın modernize çalışmalarında yeni kontrol sistemine kavuştuğu bildirildi.

TM Dijital Haber Merkezi21.12.2019  10:54 - Güncelleme: 21.12.2019  10:54
Sevmash Tersanesi CEO'su Mikhail Budnichenko yaptığı açıklamada, modernize projesi 885M (Yasen-M) kapsamında nükleer enerjili denizaltı Kazan'ın yeni kontrol sistemi ile temel versiyonundan daha farklı olacağını söyledi.
 
Nükleer enerjili denizaltı Kazan modernize adilmiş dördüncü nesil bir gemidir. Kazan'ın bu modernizasyon sayesinde Yasen sınıfı nükleer enerjili denizaltı Severodvinsk'ten yeni savaş kontrolü ve entegre alt kontrol sistemleri ile daha farklı olacağı bildirildi.
 
Kazan'ın alışılmadık derecede karmaşık bir gemi olduğunu belirten Budnichenko, "Bu nedenle, 2020'de denizde ek testler gerektiren bazı yönler ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.
 
Budnichenko, "Gemi çok iyi durumda. 2018 ve 2019'daki deniz denemeleri sırasında mükemmel manevra özellikleri sergiledi. Nükleer enerji testlerine devam ediyoruz. Denizaltına çok sayıda yeni silah ekleyeceğiz." dedi.
 
885 ve 885M nükleer enerjisiyle çalışan denizaltılar, Kalibr-PL ve / veya Oniks kruvazör füzeleri taşıyor. Ayrıca denizaltılara Tsirkon hipersonik füzeleri de eklenecek. Sevmash Tersanesi şu anda beş adet 885M nükleer enerjili denizaltı projesi inşa ediyor.

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