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OCO-3, NASA'ya yeni bir bakış açısı getirecek

Orbiting Carbon Observatory 3, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildiğinde, Dünya'nın karbon döngüsü çalışmalarına yeni bir bakış açısı getirecek.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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OCO-3, uzay istasyonunda gün doğumundan hemen sonra ve gün batımından hemen önce karada ve denizde küresel çapta karbondioksit ölçümlerini gözlemleyecek. Daha önce ISS'ye gönderilen ve Dünya'nın karbon ölçümünü yapan selefi OCO-2'den daha çok yönlü ve güçlü olacak.
 
ISS Dünya'yı 90 dakikada bir turladığından OCO-3 bir günde dünya çevresinden 16 geçiş yapmış olacak.
 
NASA'nın Jet Propulsion Laboratory'deki (JPL) OCO-3'ün proje sistemleri mühendisi Matt Bennett, "Misyonun amacı, OCO-2'nin mirasını devam ettirmek ancak Uluslararası Uzay İstasyonu perspektifinden devam etmektir." dedi.
 
Büyük kent alanlarındaki karbon miktarının ölçülmesi, bilim insanları için özellikle önemlidir, çünkü toplam fosil yakıt emisyonlarının yaklaşık yüzde 70'i büyük şehirlerden kaynaklanmaktadır.
 
Bennett, “Hedeflenen ölçümler, doğada hangi karbondioksit kaynaklarının bulunduğunu ve antropojenik veya insan kaynaklı olduklarını çözmemize yardımcı olacak.” dedi.
 
SPACEX FALCON 9 ROKETİ İLE GÖNDERİLECEK
 
OCO-3, Falcon 9 roketiyle fırlatılacak ve Space-X'in Dragon kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonuna gidecek. İki robotik kol istasyonda OCO-3'ü karşılayacak; biri OCO-3'ü kapsülün gövdesinden çıkaracak, diğeri iseJapon Deney Modülü'ne yükleyecek.
 
Dragon kargo kapsülü OCO-3 ile birlikte 5 buçuk ton kargoyu 3 Mayıs'ta ISS'ye ulaştıracak.

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