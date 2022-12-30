Yerli ve milli olarak geliştirildi! T70 OGM'ye teslim edildi

Kirişci, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Havacılık Daire Başkanlığında düzenlenen Orman Yangınları Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı ve Yangın Söndürme Helikopteri Teslim Töreni'ne katıldı.

Ülke ormanlarının yarısından fazlasının yangına hassas alanlardan oluştuğuna işaret eden Kirişci, çıkan yangınların yaklaşık yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu söyledi. Kirişci, bu yangınların yayılma ve büyüme hızının daha çok meteorolojiyle ve iklimle ilgili olduğunu vurguladı.

Bakan Kirişci, orman yangınlarıyla mücadelede kapasite artırımı ve teknoloji geliştirme odaklı bir strateji izlediklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl 39 olan helikopter sayımızı 55'e, uçak sayımızı 3'ten 20'ye, İHA sayımızı 4'ten 8'e yükselttik. Ayrıca rezerv güç olarak 25 helikopter, 2 uçak ve 2 İHA hazır biçimde beklemektedir. Yangına ilk müdahale süremiz 10 dakikalara inmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Yeni helikopterlerin envantere gireceğine dikkati çeken Kirişci, "Bugün ilk defa mülkiyeti bize ait helikopterimiz envanterimize girecek. TUSAŞ ve Sikorsky tarafından ortak üretilen yangın söndürme helikopteri teşkilatımıza, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Bu helikopterimiz, 2,5 ton su atabilecek ve orman yangınlarında gece de görev yapabilecektir. Önümüzdeki yıl 4 adet amfibik özellikteki tanker uçak ile yüksek çözünürlükte görüntü sağlayan, sayısal harita üreten görev sistemleri ile teçhiz edilmiş 1 adet havadan yönetim uçağımız da filomuza dahil olacaktır. Yine mülkiyeti bize ait yerli ve milli Gökbey helikopterlerimizi ve 16 uçağı daha envanterimize dahil ederek, filomuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Kirişci, orman yangınlarını önlemede ve yangına müdahalede teknolojiyi etkin şekilde kullandıklarının altını çizerek, erken müdahalenin önemine değindi.

Son 20 yılda kademeli şekilde dünyadaki en yeni teknolojileri kullanıp orman yangınlarıyla mücadelede birçok başarıya imza attıklarını vurgulayan Kirişci, şunları kaydetti:

"Milli gurumuz olan İHA'lar, yeşil vatanımızı korumada da çok büyük bir görev ifa ediyor. İHA'larda kullanılan termal kameralar sayesinde, çıkan yangınlar anında belirleniyor ve meteorolojiden alınan verilerle entegre edilerek müdahale planı hazırlanıyor. Türkiye orman yangınlarını gözetlemede İHA teknolojisi kullanan ilk Avrupa ülkesidir. İHA'larla anlık olarak 1 dakikada toplamda 3,5 milyon hektar alanı tarayabiliyoruz. Yangınla mücadelede yararlandığımız bir diğer teknoloji ise 162'si akıllı olmak üzere toplam 776 Akıllı Yangın Kuleleri'dir. Yapay zekanın kullanıldığı bu insansız kuleler, yangınları uzaktan algılayarak yangın yönetim merkezine aktarıyor."

- Yerli yazılımlarla yangının seyri takip ediliyor

Bakan Kirişci, yerli ve milli yazılım olan Arz ve Yangın Karar Destek Sistemi ile daha etkin şekilde müdahale etme yeteneğini elde ettiklerini belirterek, bu sistem sayesinde yangının seyrinin takip edildiğini ve tedbirlerin alındığını anlattı.

Yangınla mücadelede kullanılan hava ve kara araçlarının, 24 saat boyunca izlendiğini dile getiren Kirişci, yangın koordinatlarının arazözlerdeki navigasyon cihazlarına gönderildiğini ve ekiplerin hızla müdahale ettiğini kaydetti.

Kirişci, yangınların söndürülmesinde en önemli güç olan karadan müdahale ekiplerini önemli ölçüde artırdıklarını aktararak, yangınlara karşı profesyonel mücadele edecek, özel eğitimlerden geçen 462 kişilik ORKUT ekiplerini kurduklarını anımsattı.

Bakan Kirişci, karadan müdahale kapasitesinin artırıldığının altını çizerek, "1350 olan arazöz sayımızı 1565'e, 692 olan iş makinesi sayımızı 756'ya, 2 bin 270 olan ilk müdahale aracımızı 2 bin 295'e, 21 bin olan personel sayımızı 25 bine, 20 bin olan gönüllü sayımızı 113 bine çıkararak mücadele kapasitemizi ciddi oranda arttırdık." dedi.

- 6,5 milyar fidan toprakla buluştu

Her yıl 600 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturdukları bilgisini paylaşan Kirişci, "2003 ile 2022 arasında ağaçlandırma kapsamında 6,5 milyar fidan toprakla buluşturulmuştur. Önümüzdeki yıl hedefimiz 7 milyar rakamını rahatlıkla geçmektir." ifadesini kullandı.

Artan üretimle ihracatta da büyük bir ivme yakaladıklarını ifade eden Kirişci, "2002'de 39 milyon dolar olan odun dışı orman ürünleri ihracatımızı 1 milyar 600 milyon dolara yükselttik. İhracatımızın 2023 yılında 2 milyar dolara ulaşması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. ORKÖY çalışmaları kapsamında destek ve hibe sağladığımız orman köylümüze, 2022 yılında 530 milyon lira katkı sunduk. Bu destek tutarını 2023 için 1,2 milyar liraya çıkardık." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından helikopteri inceleyen ve bilgi alan Kirişci, helikopterin üzerine Türkiye Yüzyılı logosunu yapıştırdı.

Daha sonra helikopter gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

- T70 yangın söndürme helikopteri

T70 helikopteri bir seferde 2,5 ton suyu atabilme yeteneğine sahip. Orman yangınlarında gece ve gündüz görev yapacak helikopter 2,5 saate kadar kesintisiz uçabilecek ve gerektiği durumlarda 11 orman işçisini taşıyabilecek. Üzerinde bulundurduğu ilave teçhizatla kurtarma görevleri de yapabilecek.