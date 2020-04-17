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Bilim-Teknoloji

Okyanus dibinde bilinen en uzun hayvan keşfedildi

Bilim insanları, Avustralya'nın kuzeybatısındaki Ningaloo Sahili'nde bilinen en uzun hayvanının keşfedildiğini bildirdi.

AA17 Nisan 2020 Cuma 08:59 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 08:59
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"Livescience" internet siteside yer alan habere göre, Falkor keşif gemisiyle okyanus araştırmaları yapan deniz biyologları, Ningaloo Sahili açıklarındaki okyanus kanyonunda, 45 metre uzunluğunda bir "sifonofor"a rastladı.

"Zooid" adı verilen daha küçük canlıların birleşerek farklı organlarını meydana getirdiği ip şeklinde bir hayvan olan sifonofor, okyanus tabanına helezonik olarak yayılıyor.

Araştırmacılar, hayvan kategorisi içinde sınıflandırılan en uzun canlılar olan sifonorların bugüne dek bilinen örneklerinin en fazla 40 metreye ulaştığını, yeni keşfin bilinen en uzun sifonofor ve bilinen en uzun hayvan olduğunu belirtti.

Keşif faaliyetinin, merkezi ABD'de bulunan Schmidt Okyanus Enstitüsünün sağladığı fonla yürütüldüğü kaydedildi.

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