Ölümcül hasta bilim insanı: Ölmüyorum, dönüşüyorum

Dr. Peter Scott-Morgan, 2017'de ALS tanısı konduktan sonra kaderine boyun eğmeyi reddedip ömrünü teknolojiyle uzatmaya karar verdi.

61 yaşındaki Scott-Morgan, vücudunda ve beyninde yapacağı geliştirmelerle “13,8 milyar yıl boyunca yaratılan en gelişmiş sibernetik insan organizması" olmayı planladığını açıkladı.

Ve Devon'un Torquay bölgesinde yaşayan robot bilimci, yoğun bakımda geçirdiği 24 günün sonunda bu hafta, "Peter 2.0 şu an çevrimiçi" diyerek ortaya çıktı.

Scott-Morgan internetteki takipçilerine, “Tüm tıbbi prosedürler tamamlanmış durumda ve bu büyük bir başarı. Solunumumu sağlayan mini vantilatörüm, Darth Vader’ınkinden ÇOK daha sessiz. Bütün konuşmalar bilgisayar üretimi ama nihayet tekrar benim sesime benzeyen bir ses. Önümüzde uzun bir araştırma yolu var, ama moralim hayli yüksek" diye yazdı.

Yapılan bir dizi işlem arasında beslenme ve tuvalet problemlerinin çözümü için doğrudan mideye bağlanan bir besleme tüpü, mesaneye bağlanan bir sonda ve kalın bağırsağa yerleştirilen bir kolostomi torbası da mevcut.

Ayrıca akciğerlerine salya kaçmasına ilişkin olası bir tehlikeyi engellemek için uygulanan larenjektomiyle, kendi deyimiyle doğal sesini “muhtemelen onlarca yıl sürecek ömür”le takas etti.