Önleyici bakım teknolojileri enerji santrallerin ekonomik ömrünü uzatıyor!

İzmir'de faaliyet gösteren Werover firması, yenilenebilir enerji sektöründeki önleyici bakım ve onarım faaliyetleri için risk planlaması, kesintisiz sağlık izlemesi için yapay zeka, nesnelerin interneti ve robotik çözümler geliştiriyor.

Firma, su altında faaliyet gösteren cihazlarda Searover, rüzgar enerjisinde Windrover ve güneş enerjisinde Solarrover adı altında enerji sektöründeki firmalara hizmet sunuyor.

Searover bünyesinde geliştirilen yazılım ve robotik sistem, hidroelektrik santrallerde üç boyutlu haritalamayla tünelin modelini çıkartıp santraldeki suyu boşaltmadan içerideki çatlakları, sedimantasyonları ve hasarları tespit edebiliyor. Öte yandan, hazırlanan risk analizi raporlarıyla bakım planlamasına yardımcı çözümler sunuluyor.

Firma, rüzgar türbini üreticilerine, servis sağlayıcılarına ve enerji şirketlerine rüzgar türbini kanatlarına yerleştirilen sensörlerden alınan verileri algoritmada işleyerek üretim kaybını önlemeyi hedefleyen yazılım çözümüyle kanat bakım ve onarım maliyetlerini en aza indiriyor. Erken hasar tespiti yapan Windrover sistemiyle rüzgar türbini kanatlarının bakım faaliyetleri daha kolay ve güvenilir yapılması sağlanıyor.

Rüzgar kanatlarından alınan titreşim ve akustik verilerin işlenmesi ve algoritmadan çıkan sonuçların dijital ara yüzle müşterilere gösterilmesi suretiyle kanatlardaki problemler ve verimlilik takip edilebiliyor.

Susuz temizleme teknolojisi ve fırçasız temizlik yapan güneş paneli temizleme robotu Solarrover ise güneş panellerini temizlerken aynı zamanda panellerin üzerindeki çatlakları ve mikro çatlakları erkenden tespit ederek risk planlamasını yapıyor. Ayrıca, toplanan SCADA verileri firma tarafından geliştirilen yazılım sisteminde işlenerek tüm santraldeki hasarlar tespit edilebiliyor ve enerji üretimine etkileri hesaplanabiliyor.

Söz konusu teknoloji ve yazılımlarla enerji santrallerinin verimliliğinin artması ve enerji varlıklarında sürdürülebilirlik sağlanıyor. Böylece, enerjinin farklı alanlarında hizmet veren santrallerin ekonomik ömrü uzarken, ham madde ve enerji tasarrufuna da imkan tanınıyor.

Werover kurucularından Zeynep Balca Yılmaz, AA muhabirine, şunları kaydetti:

"İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği mezunuyum. Öğrencilik dönemlerinde insansız araçlar üzerine çalışmalar gerçekleştiriyordum. Mevcut durumda ise yenilenebilir enerji alanında ürettiğimiz teknolojilerimiz ile verimliliği artırıyoruz. Şirketimizin yaş ortalaması 22, kurulduğumuz günden itibaren geliştirdiğimiz teknoloji ve yazılımlarla yerli firmaların ilgilisini çektik. Almanya'da katıldığımız fuarda da yabancı yatırımcıları hedefliyoruz."

Firmanın diğer kurucusu Kazım Çağlar Erat da geliştirdikleri teknolojilerle enerji varlıklarının sürdürülebilirliğini sağladıklarını belirterek, "Werover olarak yenilenebilir enerji alanındaki bakım maliyetlerini azaltarak dünyada yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları artırmayı ve daha temiz bir dünyaya katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.