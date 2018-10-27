Oppo A7’nin fiyatı, çıkış tarihi ve tüm teknik özellikleri sızdırıldı

Çinli mobil cihaz üreticisi Oppo, yakın gelecekte bütçe dostu, orta segment bir cihaz piyasaya sürmeye hazırlanıyor. PBFM00 model numarasına sahip A7’nin görüntüleri ve teknik özellikleri geçtiğimiz günlerde Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın web sitesinde listelenmişti. Şimdi ise cihazın fiyatı, çıkış tarihi ve tüm teknik özellikleri China Telecom’un web sitesinde sızdırıldı. Sızdırılan bilgiler doğru ise cihaz, 13 Kasım’da 230 dolarlık bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Cihazın sızdırılan teknik özelliklerinden de biraz söz edecek olursak; A7, 6.2 inç genişliğinde ve 720x1520 piksel çözünürlüğünde HD+ bir ekranla karşımıza çıkıyor. Snapdragon 450 işlemciye sahip olan cihaz, 4 GB'lık bir RAM'e ve 64 GB'lık depolama alanına sahip.

13+2 MP çözünürlüğünde 2 adet arka kamera sensörüne sahip olan cihaz, 16 MP çözünürlüğünde bir adet de ön kamera sensörüne sahip. 4.230 mAh gücünde bir batarya ile gelecek olan cihaz, Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile kutusundan çıkacak.

Cihazın tasarımından da biraz söz edecek olursak; A7, tıpkı selefi A7x gibi su damlası biçiminde bir çentikle karşımıza çıkıyor. Yatay olarak konumlandırılmış 2 adet arka kamera sensörüne sahip olan cihaz, arka kamera sensörlerinin altında yer alan bir adet parmak izi okuyucuya sahip. Cihaz, ayrıca Amber Gold(kehribar sarısı) ve Fresh Pink(açık pembe) olmak üzere 2 farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak.

Cihaz Özellikleri

• Ekran: 6.2 inç IPS LCD, HD+

• İşlemci: Snapdragon 450

• RAM: 4 GB

• Depolama: 64 GB

• Arka Kamera: 13+ 2 MP

• Ön Kamera: 16 MP

• Batarya: 4.230 mAh

• Ağırlık: 158 gram

• Renk Seçenekleri: Kehribar sarısı ve açık pembe

(Donanım haber)