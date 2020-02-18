Oppo, kendi işlemcilerini geliştirdiğini resmen açıkladı

18 Şubat 2020 Salı10:35 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 10:35

Ortaya çıkan yeni bilgiler, şirketin bir iç not paylaştığını gösteriyor. Bu şirket içi notta "Mariana Planı" olarak isimlendirilen bir projeden bahsediliyor. Bu proje, şirketin kendi işlemcisini üreteceğini resmen doğruluyor. Hatta şirket, kendi işlemcilerini üretebilmek için bir süre Qualcomm'da önemli bir pozisyona sahip olan Chan Yen'i transfer etti. Yen, Oppo'nun çip üretim biriminden sorumlu isim olacak.



Webtekno'nun haberine göre, konuyla ilgili olarak ortaya atılan farklı bir iddia ise bu projeye Realme ve OnePlus'ın da dahil olduğu. Oppo'nun kardeş şirketleri, kendi teknisyenlerini Oppo'ya göndermiş ve işlemcilerin üretilmesi için yapılacak çalışmalarda aktif olarak rol almalarını sağladığı bildiriliyor.



Oppo CEO'su Chen Yongming, geçtiğimiz yıl düzenlenen "Future Technology Conference" etkinlikleri kapsamında yaptığı bir açıklamada, kendi çiplerini üretebilmek için 50 milyar yuan (yaklaşık 7 milyar dolar) yatırım yaptıklarını açıklamıştı.



Akıllı telefon sektöründe şu an kendi işlemcisini üreten şirketler sadece Samsung, Huawei ve Apple. Xiaomi, bir süre önce yeni bir işlemci üzerinde çalıştı ancak ne yazık bu işlemcinin deneysel testleri başarısız oldu. Eğer Oppo, kendi işlemcisini üretmeyi başarırsa bu durum akıllı telefon sektörü için yeni bir rekabetin doğuşunu sağlayabilir.

