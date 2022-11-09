Orta Afrika'da şaşırtan tür! Bilim insanları harekete geçti: Benzersiz

Gine Körfezi'ndeki kıtanın batı kıyısının hemen dışındaki bir ada olan Príncipe'de yeni bir baykuş türü olan Principe Scops-Owl bulundu.



1928'DEN BU YANA OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

İlk olarak 2016 yılında bilim insanları tarafından bulundu, ancak varlığına dair şüpheler 1998'de başladı. Öte yandan yerel halk baykuşun görülme tarihinin 1928'e kadar uzandığını ifade etti.

BENZERSİZ BİR ÇAĞRI

Keşfi bu kadar özel yapan nokta ise baykuşun kendine özgü çağrısıydı. Kuşun benzersiz çağrısı, böcek çağrılarını anımsatan, saniyede yaklaşık bir nota hızında tekrarlanan kısa bir "tuu" notudur.

Araştırmanın başyazarı Martim Melo, "Neredeyse gece çöker çökmez, genellikle düetlerde yayıldığını" söyledi.

Yaşam alanı, adanın ıssız güney kesiminde kalan eski Príncipe doğal ormanında kalan tek yerdir.

'KRİTİK TEHLİKE ALTINDA' OLARAK SINIFLANDIRILMALI

Araştırmacılar, türün IUCN Kırmızı Listesi'ndeki (Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği) en yüksek tehdit seviyesi olan 'Kritik Tehlike Altında' olarak sınıflandırılması gerektiğini söylediler. Bu tavsiyenin yine de Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.

Araştırmacılara bir kuş türünün bu kadar küçük bir adada bu kadar uzun süre bilim için keşfedilmemiş kalması garip gelse de, konu baykuşlar olduğunda bu kesinlikle münferit bir durum değildir. Örneğin, Anjouan Scops-Owl, son gözleminden 106 yıl sonra 1992'de, Komor Takımadaları'ndaki Anjouan Adası'nda (Ndzuani olarak da bilinir) yeniden keşfedildi ve Flores Scops-Owl, olaydan 98 yıl sonra 1994'te yeniden keşfedildi.

Bulgular ZooKeys dergisinde yayınlandı.

Star Gazetesi