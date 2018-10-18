Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Oscar’dan önce Boğaziçi’nde 

Gelecek hafta Cuma günü başlayacak 6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali programında, Oscar yarışında favori gösterilen filmler dikkat çekiyor. İşte öne çıkan o filmler.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bu yıl 26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek 6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, Oscar ödülleri için favori gösterilen filmleri İstanbul seyircisinin ayağına getiriyor. 

TürkMedya kurumsal iletişim ortaklığında gerçekleşecek olan festival, dünya sinemasının en son ve başarılı yapımlarını İstanbullu sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Festival programında bu yıl, Oscar yarışında adı geçen filmler dikkat çekiyor. 

Bunlardan ilki, dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nde gerçekleştiren ve Oscar kulislerinde özellikle oyuncuların şansının yüksek oluşuyla çokça konuşulan “Beautiful Boy”. yapımcılığını Brad Pitt’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna ise Felix Van Groeningen’in oturduğu drama, uyuşturucu bağımlısı oğluyla yüzleşen bir babanın gerçekte de yaşanmış hikâyesini anlatıyor. 

Redford’un şansı yüksek 

Oscar kulislerinde oyunculuk dalları için adı geçen bir diğer film ise “The Old Man & The Gun / İhtiyar Adam ve Silah”. Festivalin Açılış Filmi de olan “İhtiyar Adam ve Silah”, sayısız kere hapisten kaçan ve 70 yaşında son soygununa çıkan Forrest Tucker’ın gerçek yaşam hikâyesinden esinleniyor ve Redford’u perdede bir kez daha yıldızlaştırıyor. Eleştirmenlerce Redford, Christian Bale ile birlikte Erkek Oyuncu kategorisinin en güçlü adayı olarak gösteriliyor. 

Festivalde ayrıca, Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde aday adayı olmuş 6 film gösterilecek. Sergei Loznitsa’nın “Donbass”ı, Lübnanlı oyuncu Nadine Labaki’nin “Capharnaüm”ü, Mısırlı A.B. Shawky’nin “Yomeddine / Karar Anı”, Romen sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Radu Jude’un son filmi “I Do Not Care If  We Go Down In History As Barbarians / Tarihe Barbarlar Olarak Geçsek Ne Olur Sanki!” adlı eseri, Boğaziçi Film Festivali’nde gösterilecek yapımlar arasında. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Uşi Antlaşması´nın imzalanması - Tarihte bugün 18 Ekim 1912

Uşi Antlaşması´nın imzalanması - Tarihte bugün 18 Ekim 1912

ABD istihbaratının Ağrı Dağı’nda uydularla arama yaptığı ortaya çıktı

ABD istihbaratının Ağrı Dağı’nda uydularla arama yaptığı ortaya çıktı

Ara Güler'in keşfettiği Aphrodisias kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

Ara Güler'in keşfettiği Aphrodisias kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

Ara Güler vefat etti

Ara Güler vefat etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA