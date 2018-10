Oscar’dan önce Boğaziçi’nde 

Bu yıl 26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek 6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, Oscar ödülleri için favori gösterilen filmleri İstanbul seyircisinin ayağına getiriyor.

TürkMedya kurumsal iletişim ortaklığında gerçekleşecek olan festival, dünya sinemasının en son ve başarılı yapımlarını İstanbullu sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Festival programında bu yıl, Oscar yarışında adı geçen filmler dikkat çekiyor.

Bunlardan ilki, dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nde gerçekleştiren ve Oscar kulislerinde özellikle oyuncuların şansının yüksek oluşuyla çokça konuşulan “Beautiful Boy”. yapımcılığını Brad Pitt’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna ise Felix Van Groeningen’in oturduğu drama, uyuşturucu bağımlısı oğluyla yüzleşen bir babanın gerçekte de yaşanmış hikâyesini anlatıyor.

Redford’un şansı yüksek

Oscar kulislerinde oyunculuk dalları için adı geçen bir diğer film ise “The Old Man & The Gun / İhtiyar Adam ve Silah”. Festivalin Açılış Filmi de olan “İhtiyar Adam ve Silah”, sayısız kere hapisten kaçan ve 70 yaşında son soygununa çıkan Forrest Tucker’ın gerçek yaşam hikâyesinden esinleniyor ve Redford’u perdede bir kez daha yıldızlaştırıyor. Eleştirmenlerce Redford, Christian Bale ile birlikte Erkek Oyuncu kategorisinin en güçlü adayı olarak gösteriliyor.

Festivalde ayrıca, Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde aday adayı olmuş 6 film gösterilecek. Sergei Loznitsa’nın “Donbass”ı, Lübnanlı oyuncu Nadine Labaki’nin “Capharnaüm”ü, Mısırlı A.B. Shawky’nin “Yomeddine / Karar Anı”, Romen sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Radu Jude’un son filmi “I Do Not Care If We Go Down In History As Barbarians / Tarihe Barbarlar Olarak Geçsek Ne Olur Sanki!” adlı eseri, Boğaziçi Film Festivali’nde gösterilecek yapımlar arasında.