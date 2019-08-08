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Oyunseverlerin adresi Playstore

Eski zamanlarda oyun deyince belli yaş gruplarının belli öne çıkan oyunları oynadığı düşüncesi gelirdi aklımıza... Oysa zaman değişti. Dijital gelişti. Oyun ve oyunların içeriği de beraberinde gelişti. Bu değişim süreci oyun oynayanların yaş kitlesini de yukarılara çekmiş oldu. Bugün her meslek grubundan, her yaştan insanlar sosyal aktiviteleri, eğlenceleri ve vakitlerini dijital oyunlar üzerinden gerçekleştiriyor.

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Günümüzde gamer sayısı da oldukça fazla. Gamer’lar için oyunun teması kadar oyunun kalitesi, çözünürlüğü ve yazılımın zengin olması da hayli önem taşıyor. Gamer olmayıp oyun dünyası ile yeni tanışacak kişilerinde oyunlarla ilgili önceden bilgi edinme ihtiyacı doğuyor. Playstore’da ise oyunlarla ilgili detay bilgiler, öne çıkan özellikler ve özel paketler alıcısına sunuluyor. Bugün ülkemizde dijital oyun platformu olarak en zengin ve kullanıcısına uygun şartlarla avantajlar sağlayan platform olarak Playstore biliniyor.

Oyun severlerin merakla beklediği ve almak istediği oyunlarla ilgili fırsatlar heyecan yaratıyor.

Mesela, Wolfenstein: Youngblood oyuncularını bekliyor. Şahane görseller ve grafiklerle kendinden bahsettirdi. Üstelik 12 ay taksitle ayda 14 TL ödeyerek bu oyun sahiplerini bulabiliyor.

Bunun yanında eFootball PES 2020, NBA 2K20, Star Wars Jedi: Fallen Order, Doom Eternal gibi oyunlarında yeni dönemde trend olacağını söyleyebiliriz.

PES 2020 tutkunları için Playstore’un indirimli fiyatı 180 TL olurken, 12 ay taksitle 15 TL ödeyerek bu oyunun sahibi olabiliyorsunuz. PES 2020 dışında NBA 2K20 hayranları içinde fiyatların uygun olduğu söylenebilir. 12 ay taksitli ayda 16.5 TL ile NBA severler oyunu satın alabiliyor.

Respawn imzalı aksiyon-macera oyunu olan STAR WARS Jedi: Fallen Order'da ise indirimli fiyat oyun severleri mutlu ediyor. Ayda 29 TL ödeyerek 12 ay taksit imkanıyla bu oyunla buluşabilirsiniz. Doom Eternal oyununa ilgi duyanlarda fiyatları merak ediyor. 26,67 TL x 12 ay taksitle oyun severler Doom Eternal'e kavuşabilir.

Playstore farkının kullanıcıya en çok hitap eden özellikleri; dijital oyunların yanı sıra konsol oyunları, oyuncu ekipmanları ve figürleri de içeren zengin ürün gamı ile Türkiye’nin her yerinde güvenle alışveriş, ön sipariş ve ön yükleme imkanları ve avantajlı fiyatlarla internet faturasına taksitlendirme imkanlarına sahip, oldukça cazip bir platform olduğu söylenebilir.

Oyun severler, Türkiye’nin en aktif dijital oyun platformu Playstore’da yenilikleri keşfetmeye geliyor.

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