Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Pakistan, Çin'in Wing Loong II MALE tipi insansız hava aracını üretecek

Pakistan, Çin'den tedarik kararı aldığı aldığı 48 adet Wing Loong II MALE tipi insansız hava aracını lisans altında üretecek. İlk

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İlk olarak Pakistan Defence’te yer alan habere göre Pakistan PAC Karmra firması 48 adet Wing Loong II tipi İHA’yı üretilmesi için lisans aldı. Firma yaklaşık 10 yıldır JF-17 Thunder uçağını üretiyor.
 
 
Füze ve lazer güdümlü mühimmat taşıyabilen Wing Loong II İHA, 480 kg yük kapasitesine sahip. 9 bin metre irtifaya çıkabilen Wing Loong II, 20 saat uçabiliyor. Bu ihracatla Pakistan bu İHA’ların dokuzuncu müşterisi oldu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye´nin Kore´ye asker gönderme kararı - Tarihte bugün 25 Temmuz 1950

Türkiye´nin Kore´ye asker gönderme kararı - Tarihte bugün 25 Temmuz 1950

Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi

Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA