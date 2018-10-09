Pakistan, Çin'in Wing Loong II MALE tipi insansız hava aracını üretecek

İlk olarak Pakistan Defence’te yer alan habere göre Pakistan PAC Karmra firması 48 adet Wing Loong II tipi İHA’yı üretilmesi için lisans aldı. Firma yaklaşık 10 yıldır JF-17 Thunder uçağını üretiyor.

Füze ve lazer güdümlü mühimmat taşıyabilen Wing Loong II İHA, 480 kg yük kapasitesine sahip. 9 bin metre irtifaya çıkabilen Wing Loong II, 20 saat uçabiliyor. Bu ihracatla Pakistan bu İHA’ların dokuzuncu müşterisi oldu.