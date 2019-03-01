Pakistan Hindistan´ı AMRAAM füzesiyle vurdu

Perşembe günü Pakistan, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti. Hint Hava Kuvvetleri, düşürülen uçağın Raytheon'un AIM-120C-5 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füzesi (AMRAAM) tarafından vurulduğunu iddia etti.

Hint Hava Kuvvetleri, AMRAAM füzesinin bir parçasını göstererek, Pakistan'ın bu füzeyle vurduğunu ve saldırıyı yapan F-16 savaş uçağının Hindistan hava sahasını ihlal ettiğini iddia etti.