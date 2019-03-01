Pakistan Hindistan'ı AMRAAM füzesiyle vurdu
Pakistan'ın Hindistan'a ait savaş uçaklarını Raytheon'un AIM-120C-5 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füzesi (AMRAAM) ile vurarak düşürdüğü ileri sürüldü.
- TM Dijital Haber Merkezi
Perşembe günü Pakistan, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti. Hint Hava Kuvvetleri, düşürülen uçağın Raytheon'un AIM-120C-5 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füzesi (AMRAAM) tarafından vurulduğunu iddia etti.
Hint Hava Kuvvetleri, AMRAAM füzesinin bir parçasını göstererek, Pakistan'ın bu füzeyle vurduğunu ve saldırıyı yapan F-16 savaş uçağının Hindistan hava sahasını ihlal ettiğini iddia etti.
Hindistan Ordusu, Donanma ve Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen ortak bir basın toplantısında, Hindistan Ordusu Hava Kuvvetleri Yardımcısı Mareşal RGK Kapoor, "Pakistan, F-16'yı kullanmadıklarını iddia etti fakat F-16'nın kullanıldığına dair elektronik imza ile ilgili yeterli kanıt var. Ve F-16 tarafından taşınan AMRAAM havadan havaya füzenin bazı kısımları Hindistan topraklarında Rajouri'nin doğusunda ele geçirildi." açıklamasında bulundu.
Hindistan Silahlı Kuvvetlerinden yetkililer ayrıca Pakistan'daki "terör kamplarını" hedef almaya devam edeceklerini bildirdi.
NE OLMUŞTU?
14 Şubat’ta Hindistan’daki bir milis konvoyunu hedef alan bir bombalı saldırı gerçekleşti. 44 askerin hayatını kaybettiği saldırıda 20 asker ise yaralanmıştı. Yeni Delhi yönetimi saldırıdan dolayı İslamabad’ı suçlamış, fakat söz konusu saldırıyı kınayan Pakistan, üstüne atılan suçlamayı reddetmişti.
26 Şubat’a gelindiğinde Keşmir Kontrol Hattı’nın Pakistan tarafında hava harekatı düzenleyen Hindistan’ın bu hamlesi, iki ülke arasındaki gerginliği askerî çatışmaya dönüştürdü.
Hava sahası ihlâl edilen Pakistan, Hindistan Hava Kuvvetlerine ait iki savaş uçağını düşürmüş ve uçaklardan birinin pilotunu gözaltına almıştı.
28 Şubat'ta bir açıklama yapan Pakistan Başbakanı İmran Han, "bir barış göstergesi olarak, gözaltında tutulan Hint pilotun 1 Mart Cuma günü ülkesine gönderileceğini" açıklamıştı.
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